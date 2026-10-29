상추의 재발견! 7년 연구, 수면 기능성 결실 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

“상추를 먹으면 졸리다”는 오랜 속설이 마침내 과학적 사실로 입증됐다. 건강기능식품 전문기업 ㈜유니바이오가 7년간 독자 개발한 상추추출물이 식품의약품안전처로부터 수면 건강 기능성(제 2025-21호)을 인정받았다.

이번 상추추출물 기능성 인정은 32년간 다져온 헬스케어 사업 노하우를 기반으로 자체 원료 개발 역량을 강화해온 결과다. ㈜유니바이오는 상추추출물의 기능성을 밝히는 데 그치지 않고 전남농업기술원과 업무 협약을 맺고 원료의 생산과 가공과정까지 체계적으로 표준화해 상추추출물의 산업적 활용기반을 마련했다.

상추추출물의 기능성은 인체적용시험을 통해 입증됐다. 만 30~65세 성인을 대상으로 한 4주간의 인체적용시험 결과, 총 수면 시간이 늘고 수면 효율이 향상됐으며 수면다원검사에서도 깊은 수면이 증가한 것으로 나타났다.

현대 사회에서는 수면 부족과 수면의 질에 대한 고민이 이어지고 있다. 대한수면연구학회 자료에 따르면 한국인의 평균 수면시간은 6시간 58분으로, 충분한 수면을 확보하기 어려운 현실을 보여준다. 이러한 상황에서 일상에서 친숙하게 접하는 상추를 기능성 원료로 개발했다는 점은 새로운 수면 건강 관리 소재를 제시했다는 데 의미가 있다.

㈜유니바이오는 상추추출물의 본격적인 상용화에 앞서, 일반식품 형태의 ‘굿나잇세븐’을 선출시하며, 상추의 새로운 가치를 소비자에게 알리고 있다.

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