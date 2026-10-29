‘혈압·혈당·피로’ 통합 대사 케어로 진화하다 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

건강은 바쁜 현대인 누구에게나 가장 큰 관심사다. 한때 중장년층의 문제로만 여겨졌던 간 건강과 혈압, 혈당 등 대사 질환 고민이 최근 2030세대로 빠르게 확산되고 있다. 이에 만성 피로와 대사 지표를 평소에 미리 관리하려는 움직임도 늘고 있다.

기존 발효유 시장이 ‘장(腸) 건강’에만 머물러 있던 한계를 깨뜨리고 ‘간(肝) 건강’으로 영역을 확실히 확장한 이 혁신적 시도는 업계와 소비자 모두에게 큰 반향을 일으켰다.

hy는 지난 20여 년간 소비자의 건강 니즈 변화와 라이프스타일 트렌드에 발맞추어 꾸준히 쿠퍼스를 진화시켜 왔다.

2015년에 진행한 첫 번째 주요 리뉴얼에서는 피로 회복에 효과적인 비타민 B군과 울금 추출물을 추가하며 기능성 강화에 집중했다. 이때 슬로건을 ‘간(肝) 건강 쿠퍼스’로 변경하고 패키지 직관성을 높여, 야근과 회식, 스트레스로 지친 현대인을 위한 프리미엄 건강기능식품으로 브랜드 입지를 다졌다.

지속적인 개선을 거쳐 ‘피로케어 쿠퍼스’와 ‘혈행케어 쿠퍼스’로 라인업을 안착시킨 쿠퍼스는 하루 평균 10만 개 이상 판매되는 대세감을 확고히 유지해 왔으며, 누적 판매량 10억 개, 누적 매출액 2조 원을 돌파하는 의미 있는 대기록을 달성했다.

이번에 새롭게 리뉴얼된 쿠퍼스 2종은 모두 hy의 특허 균주인 HY7207과 HY2782를 적용하여 프로바이오틱스 100억 CFU를 보증한다. 또한 지방 함량을 낮춘 저지방 설계와 함께 활력을 위한 비타민 B군 8종을 함유했다.

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