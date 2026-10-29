내 몸에 맞는 수면 고민별 매트리스 3선 선봬 [우수브랜드 특집]

국내 기업들의 뛰어난 품질과 제품을… ‘2026 우수브랜드’를 통해 소개합니다

코웨이 ‘비렉스(BEREX)'는 개인의 체형과 수면 습관에 최적화된 맞춤형 매트리스 라인업을 선보이며 소비자들의 세분화된 니즈를 충족시키고 있다.

모디 매트리스는 바른 정자세로 누워 자거나 신체를 탄탄하게 받쳐주는 느낌을 선호하는 사람에게는 너무 푹신한 침대보다는 안정적인 지지력을 제공하는 하드 타입 매트리스가 적합하다. 각각 분리된 ‘시그니처 독립 스프링’이 허리를 탄탄하게 지지하고 신체 압력을 분산해 흔들림 없이 편안한 착와감을 제공한다.

시그니처 파이어쉴드 매트리스는 옆으로 누워 자면 어깨와 골반 등 돌출된 부위에 압력이 집중되기 쉽기 때문에 몸을 부드럽게 감싸 안아주는 소프트 타입의 매트리스가 적합하다. 풍성한 쿠션감으로 온몸을 감싸는 소프트 타입 매트리스로, 내장재를 접착제 대신 나일론 고정핀으로 연결하는 이너 터프팅 공법을 적용해 내장재 간 유연성을 향상했다.

비렉스 스마트 매트리스 2종(S8+, S6+)은 매트리스 속 슬립셀과 스마트 컨트롤 시스템을 통해 사용자의 취향, 체형, 수면 자세에 맞춰 매트리스의 경도 조절이 가능한 제품이다.

코웨이의 이러한 맞춤형 수면 솔루션은 실제 소비자들의 높은 만족도로 이어지고 있다. 최근 ‘2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 침대 부문에서 6년 연속 1위, ‘2026 국가고객만족도(NCSI)' 침대 매트리스 부문 1위를 연이어 석권했다.

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