한국애견협회, '2026 대한민국 소상공인대회'서 반려견 미용·체험 프로그램 운영

사진=한국애견협회 제공

(사)한국애견협회가 지난 10월 23일부터 24일까지 이틀간 부산 벡스코(BEXCO) 제2전시장에서 열린 '2026 대한민국 소상공인대회'에 참가해 반려견 미용 전문기술을 선보이고, 시민들이 직접 참여할 수 있는 반려동물 체험 프로그램을 운영했다.

중소벤처기업부와 부산광역시가 공동 주최하고 소상공인시장진흥공단과 소상공인연합회가 주관한 이번 대회는 '소상공인이 만드는, 더 큰 대한민국'을 주제로 개최됐다. 전국 153개 소상공인 업체가 참여해 우수 제품과 기술을 선보였으며, 업종별 기술·기능 체험전과 다양한 부대행사가 마련됐다.

이번 대회에서는 전시와 함께 시민들이 기술과 서비스를 직접 경험할 수 있는 체험 프로그램도 운영됐다.

한국애견협회는 소상공인 기능경진대회 참여 단체로서 반려견 미용의 전문기술과 직업적 가치를 소개했다. 반려견 보호자와 관련 분야 취업 희망자, 예비 창업자가 참여할 수 있도록 전시와 체험, 상담 프로그램을 운영했다.

행사에서는 '반려견스타일리스트 위그 클립 전시회'가 열렸다. 위그(Wig)는 실제 반려견의 형태를 재현한 미용 실습용 모형으로, 한국애견협회가 시행하는 국가공인 반려견스타일리스트 자격검정 실기시험에서도 활용된다.

전시회에서는 다양한 미용 기법과 디자인을 적용한 위그 작품들이 소개됐다. 정교한 가위질과 섬세한 털의 질감 표현, 견종별 특징을 살린 조형미 등을 통해 반려견 미용에 활용되는 기술과 디자인 요소를 살펴볼 수 있도록 했다.

관람객들은 반려견 미용에 필요한 기술과 작업 과정을 살펴볼 수 있었으며, 관련 분야에 관심 있는 학생과 예비 종사자에게는 직업과 자격 취득 과정에 관한 정보도 제공했다.

사진=한국애견협회 제공

관람객이 직접 참여하는 '반려견 장난감 만들기 공방'도 운영됐다. 어린이부터 성인까지 참여할 수 있도록 구성했으며, 참가자들은 반려견을 위한 장난감 제작 과정을 직접 체험했다. 자신이 만든 장난감을 반려견에게 선물할 수 있도록 했으며 가족 단위 관람객도 참여했다.

반려동물 산업에 관심 있는 예비 창업자와 취업 희망자를 위한 '창업컨설팅 및 반려견 행동상담' 부스도 마련됐다.

창업컨설팅에서는 반려견 미용과 훈련, 위탁관리 등 반려동물 관련 업종의 특성과 창업 준비 과정에 대한 정보를 제공했다. 전문 자격 취득과 교육과정, 취업 및 창업에 필요한 준비 사항에 관한 상담도 진행됐다. 관련 분야 진출을 희망하는 예비 소상공인에게 직업과 창업 관련 정보도 제공했다.

반려견 행동상담에서는 짖음과 분리불안, 사회성 부족 등 보호자들이 일상에서 겪는 다양한 문제를 주제로 전문가 상담이 이뤄졌다. 보호자가 반려견의 행동 특성을 이해하는 데 필요한 정보도 제공했다.

벡스코 제2전시장 2층 야외공간에는 반려견과 보호자가 함께 이용할 수 있는 '소상공인 펫 라운지'가 운영됐다. 이곳에는 반려견이 다양한 장애물을 통과하며 신체활동을 경험할 수 있는 '어질리티 체험존'을 비롯해 '반려견 보호소', '견생사진 포토존' 등 다양한 시설이 마련됐다.

어질리티 체험존은 반려견과 보호자가 함께 장애물에 도전하는 프로그램으로 구성됐다. 보호자가 반려견과 함께 장애물 통과 프로그램에 참여할 수 있도록 했다.

반려견 보호소와 견생사진 포토존도 반려견 동반 관람객들이 이용할 수 있도록 운영됐다. 펫 라운지는 반려동물을 동반한 시민들이 전시와 체험 프로그램에 참여할 수 있도록 마련됐다.

한국애견협회는 부산 본행사에 앞서 지난 9월 12일 서울 광진구 육영재단 서편행사장에서 '2026 소상공인 기능경진대회 반려견스타일리스트 경연대회'를 개최한 바 있다.

당시 경연대회에서는 참가자들이 실제 반려견과 위그를 활용해 미용 기술을 겨뤘다. 가위질과 디자인 능력, 견종별 특징을 고려한 미용 기법 등을 선보였다.

이번 부산 본행사는 사전 경연대회에서 선보인 반려견 미용 기술을 일반 시민들에게 소개하는 자리로 이어졌다. 시민들이 관련 기술을 직접 살펴보고 직업과 자격제도에 대한 정보를 얻을 수 있도록 프로그램을 구성했으며, 반려견 미용을 비롯한 반려동물 서비스 분야의 전문기술과 교육과정도 함께 소개했다.

한국애견협회 김성현 팀장은 “이번 소상공인대회에서 많은 관람객들이 반려견 미용에 높은 관심을 보였다는 점이 인상적이었다”며 “특히 위그 클립 전시회를 관람하면서 반려견 미용이 단순히 털을 자르는 기술이 아니라 섬세한 기술력과 미적 감각이 필요한 전문 분야라는 사실에 관심을 보였다”고 말했다.

이어 “반려견 미용 관련 자격증과 교육과정에 대한 관심도 확인할 수 있었다”며 “반려동물 산업이 성장하면서 전문성을 갖춘 인력의 중요성도 커지고 있는 만큼, 앞으로도 반려견 미용 분야의 전문기술을 널리 알리고 예비 소상공인들이 관련 분야에 진출할 수 있도록 다양한 교육과 체험 기회를 마련하겠다”고 밝혔다.

한편 한국애견협회는 국가공인 '반려견스타일리스트' 자격검정을 시행하는 기관으로, 자격검정과 전문인력 양성 활동을 이어가고 있다.

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