GS칼텍스재단, 2026년 ‘GS칼텍스 참사람상’ 시상식 개최

GS칼텍스재단은 28일 서울 강남구 GS타워에서 사회의 숨은 영웅들을 선정해 포상하는 ‘2026년 GS칼텍스 참사람상’ 시상식을 개최했다고 29일 밝혔다.

의인 부문에서는 지난 13일 인천 남동구 구월동 상가에서 흉기를 휘두르던 범인을 제압한 시민 5명(나현준·신인수·신중현·이현민·김중연씨)이 선정됐다.

GS칼텍스재단, 2026년 ‘GS칼텍스 참사람상’ 시상식 개최했다.

지난 7월 강원 고성군 해수욕장에서 높은 파도에 휩쓸린 13세 아동을 구한 육군 제22보병사단 고영우 하사와 제주 함덕해수욕장에서 파도에 휩쓸린 부녀를 구조한 전주시설공단 직원 이동규씨, 시각장애에도 광주에서 흉기를 든 강도범을 추격하다 부상을 입은 김세웅씨도 의인 부문 수상자로 이름을 올렸다.

선행 부문에서는 30년 가까이 국내외 의료 취약지역에서 무료 진료를 이어온 박윤규 치과의사와 장애·비장애 통합 오케스트라인 뷰티플마인드 오케스트라의 이원숙 지휘자, 20년 넘게 독거노인과 취약계층을 대상으로 도시락과 반찬 배달 봉사를 이어온 이복단씨가 선정됐다. 단체 부문에선 지난 30년간 결식아동 아침 식사 지원과 취약계층 밑반찬 배달 등을 진행해 온 서울 강서구 가양동의 봉사단체 나눔누리회가 이름을 올렸다.

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