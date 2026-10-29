GS건설, 서울숲서 입주민 초청 ‘자이안데이’ 개최

GS건설이 서울숲에서 자이(Xi) 아파트 입주민 가족을 초청해 조경 체험 행사를 열었다.

GS건설은 지난 24일 서울숲 기업정원 ‘엘리시안 포레스트’에서 입주민 참여 행사인 ‘자이안데이’를 개최했다고 29일 밝혔다.

GS건설 ‘자이안데이’ 행사에서 조경 전문가가 참가자들에게 식물의 특징을 설명하고 있다. GS건설 제공

이번 행사는 ‘우리 가족 가든자이 피크닉’을 주제로 진행됐다. 자이홈앱을 통해 2200명이 넘는 입주민이 신청했으며, 이 가운데 선정된 가족들이 행사에 참여했다. 참가자들은 조경 전문가의 설명을 들으며 정원을 둘러보고, 자이 조경의 대표 식재 중 하나인 은목서를 직접 심는 가드닝 프로그램에 참여했다. 인근 잔디광장에서는 가족 단위 빙고 게임과 피크닉도 진행됐다.

행사가 열린 엘리시안 포레스트는 제주 곶자왈 숲을 모티브로 조성된 정원이다. 기존 수목을 최대한 보존하면서 다양한 식물과 산책로, 휴게 공간을 배치한 것이 특징이다.

자이안데이는 GS건설이 입주민과의 소통을 위해 운영하는 고객 참여형 프로그램이다. 지난해부터 연 2회 개최하고 있으며, 이번이 네 번째 행사다. GS건설은 올해 성수동 ‘하우스 자이(HOUSE Xi)’와 현대백화점 목동점 브랜드 팝업관 등을 통해 고객 체험 프로그램도 확대했다.

GS건설 관계자는 “다양한 공간과 프로그램을 통해 고객이 자이의 브랜드 가치를 직접 체험할 수 있는 기회를 넓혀왔다”며 “앞으로도 입주민을 비롯한 다양한 고객과 소통하겠다”고 말했다.

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