강원소방본부·소방노조, 노사 소통·협력 강화 워크숍 개최

강원소방본부는 전국소방안전공무원노동조합 강원본부와 29일부터 이틀간 속초시 일원에서 ‘강원소방 노사화합 워크숍’을 개최한다고 밝혔다.

이번 워크숍은 노사 간 신뢰를 기반으로 한 협력적 관계 구축과 조직 내 소통 활성화를 통해 현장 중심의 조직운영 기반을 강화하고자 마련됐다.

강원소방 노사화홥 워크숍. 강원소방본부 제공

행사는 속초 아이파크 스위트 호텔에서 진행된다. 전국소방안전공무원노동조합 홍순탁 위원장을 비롯한 각 시‧도 위원장 등 주요 임원들이 참석해 주요 현안 공유와 상생 협력 방안을 논의할 예정이다.

특히 참가자들은 설악산 등 힐링 명소 탐방을 실시하고 조직 구성원 간 유대감 형성과 심신 재충전의 시간을 가질 계획이다.

강원도소방본부와 노동조합은 이번 워크숍을 통해 노사 간 지속적인 협의체계를 공고히 하고 근무환경 개선과 조직 경쟁력 강화를 위한 실질적인 협력 기반을 확대해 나갈 방침이다.

김태용 강원 위원장은 “이번 워크숍은 노사가 함께 고민하고 해법을 찾는 자리로 신뢰를 바탕으로 한 선진 노사문화 정착의 계기가 되고 현장의 다양한 의견을 공유하고 공감대를 형성하는 의미 있는 자리로 앞으로도 지속적인 소통과 협력을 이어가겠다”고 전했다.

오승훈 소방본부장은 “도민의 생명과 안전을 책임지는 소방조직에서 노사 간 협력은 필수적”이라며 “상호 신뢰를 바탕으로 더욱 강한 조직을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지