현대건설, 1조5000억 규모 압구정5구역 재건축 도급계약 체결

현대건설이 약 1조5000억원 규모의 서울 강남구 압구정5구역 재건축사업 공사도급계약을 체결했다.

현대건설은 29일 압구정아파트지구 특별계획구역5 재건축정비사업조합과 공사도급계약을 맺었다고 밝혔다. 현대건설의 계약금액은 1조471억9930만원으로, 전체 공사비의 70%에 해당한다.

압구정5구역 안양호 조합장(가운데)과 현대건설 신국현 상무(왼쪽), ㈜한화 우재희 상무(오른쪽)가 공사도급계약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 현대건설 제공

압구정5구역은 강남구 압구정동 490번지 일대 한양1·2차 아파트를 재건축하는 사업이다. 지하 6층∼지상 최고 68층, 8개 동, 총 1397가구 규모의 아파트와 부대복리시설이 들어선다.

현대건설은 지난 5월30일 시공사로 선정된 지 약 5개월 만에 도급계약을 마쳤다. 지난 3월 압구정2구역에 이어 5구역까지 계약을 체결하면서 압구정 일대 재건축사업에 속도를 내고 있다.

압구정5구역 조합은 연내 통합심의를 마무리하고 2027년 사업시행계획인가, 2028년 관리처분계획인가를 받는다는 계획이다. 현대건설은 그동안 조합과 계약 협의를 진행하면서 정비계획 변경과 통합심의 등 인허가 절차를 준비해 왔다.

현대건설 관계자는 “압구정 재건축은 뛰어난 입지와 상징성을 갖춘 사업인 만큼 사업 추진 속도와 안정적인 사업관리가 미래 가치를 결정짓는 핵심 요소”라며 “압구정 일대에서 축적한 사업 경험과 기술력을 바탕으로 사업 추진의 효율성과 브랜드 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

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