현대百그룹, 장호진·박홍진 부회장 승진 인사 단행…“안정 속 쇄신”

현대백화점그룹은 장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 사장, 박홍진 현대그린푸드 대표이사 사장을 대표이사 부회장으로 승진시키는 정기인사를 29일 발표했다.

장호진 현대지에프홀딩스 대표이사 사장, 박홍진 현대그린푸드 대표이사 사장

현대백화점그룹 이날 부회장 2명, 사장 3명, 부사장 3명을 포함해 승진 27명, 전보 23명 등 총 50명에 대한 정기 임원 인사를 2027년 1월 1일자로 실시한다고 밝혔다.

그룹의 지주회사인 현대지에프홀딩스를 이끄는 장 신임 부회장은 1987년 현대그룹에 입사한 뒤 현대백화점 기획조정본부장과 대표이사 사장 등을 지냈으며 2023년부터는 현대지에프홀딩스 대표이사를 맡고 있다. 박 신임 부회장은 1995년 현대경제연구원에 입사해 현대백화점 영업본부장 등을 거쳤고 2015년부터 현대그린푸드를 이끌고 있다. 한광영 현대홈쇼핑 대표이사 부사장은 대표이사 사장으로 승진했고, 윤영식 현대지에프홀딩스 부사장과 이헌상 현대그린푸드 부사장도 사장단에 합류했다. 박장서 현대디에프 대표이사 전무와 김봉진 현대백화점 상품본부장(전무)도 부사장으로 승진했다. 한섬은 유태영 전무가 대표이사 부사장으로 내정됐다. 7년 만의 대표이사 교체다.

그룹은 이번 인사 기조를 안정 속 쇄신이라고 했다. 지주사와 핵심 계열사 경영진의 직급을 높여 리더십을 격상하는 한편, 내부 인재를 중용했다는 설명이다. 현대백화점 그룹 관계자는 “성과 기반의 내부 인재를 등용해 사장단과 고위 임원 진용을 갖추고, 경영환경 변화에 유연하고 민첩하게 대응할 수 있는 미래 지향형 인재를 신규 임원으로 선임했다”며 “조직의 역동성과 미래 사업 역량을 집중적으로 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

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