면접서 ‘AI 안경’ 금지해야…구직자는 ‘공정’, 기업은 ‘정보 유출’ 우려

서울 시내의 한 이동통신 대리점에 전시된 AI 스마트 안경. 뉴스1

기업 인사 담당자와 구직자 모두 채용 면접에서 인공지능(AI) 스마트 안경 착용을 금지해야 한다는 데 대체로 동의하는 것으로 나타났다. 구직자는 면접의 공정성을, 기업은 정보 유출 가능성을 가장 크게 우려한다고 밝혔다.

29일 글로벌 HR테크 기업 슈퍼코더와 홍보법인 동서남북에 따르면 대면 채용 면접에서 AI 스마트 안경 착용을 금지하는 데 구직자 10명 중 8명(81%)이 찬성했다. 기업 인사 담당자는 92%가 찬성해 구직자보다 높은 비율을 보였다.

조사는 지난 12일부터 26일까지 슈퍼코더의 AI 면접대회 지원자 478명과 슈퍼코더 파트너사 인사 담당자 348명을 대상으로 진행됐다.

구직자들은 AI 스마트 안경 착용 금지에 찬성하는 이유로 ‘공정 및 형평성 문제’(51%)를 가장 많이 꼽았다. 고가의 AI 스마트 안경을 구매할 수 있는 지원자와 그렇지 못한 지원자 사이에 형평성 문제가 발생할 수 있다는 것이다. 그다음 ‘기업 및 개인정보 유출’(32%), ‘순수 역량 평가 불가’(16%) 순이었다.

반면 기업 인사 담당자들은 ‘기업 및 개인정보 유출’(67%)을 가장 우려했다. AI 스마트 안경의 촬영·녹음 기능을 통해 면접관의 신상정보나 면접 문항 등이 외부로 유출될 가능성을 때문이다. ‘공정 및 형평성 문제’(26%)와 ‘순수 역량 평가 불가’(6%)가 뒤를 이었다.

최근 대학 입시에서 AI 스마트 안경을 착용하거나 소지한 수험생들이 잇따라 적발되면서 논란이 불거졌다.

지난 3일 서울시립대 수시 논술시험에서는 AI 스마트 안경 착용자와 소지자가 각각 1명씩 적발됐다. 서울시립대는 이들을 퇴실 조치하고 향후 3년간 자교 시험 응시를 제한했다. 지난 10일 연세대 수시 논술시험에서도 AI 스마트 안경을 착용한 수험생이 적발됐다. 연세대는 해당 수험생을 불합격 처리했으며 형사고발도 검토 중이다.

논란이 이어지자 교육 당국은 오는 11월19일 치러지는 대학수학능력시험에서 AI 스마트 안경을 반입 금지 물품으로 명시했다. 1교시 시작 전 감독관에게 제출하지 않고 시험 중 착용하면 해당 시험이 무효 처리되고 다음 해 수능 응시자격도 1년간 정지된다. 착용하지 않더라도 감독관에게 제출하지 않은 채 소지하면 해당 시험이 무효 처리된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지