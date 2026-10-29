육중완, 7년간 공황장애 앓았다…“무속인 만난 뒤 달라져”

MBC TV 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

밴드 육중완밴드의 육중완이 7년간 공황장애로 무대에 서는 것조차 두려웠던 과거를 털어놨다.

지난 28일 방송된 MBC TV 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 이계인, 윤택, 육중완, 김민이 출연한 ‘나는 야인이 될 거야~’ 특집으로 꾸며졌다.

이날 육중완은 최근 전국을 돌아다니며 촬영한 콘텐츠를 유튜브에 공개하고 있다고 근황을 전했다. 장도연이 무속인과의 인연을 언급하자 육중완은 새로운 활동을 시작하기까지 겪었던 어려움을 공개했다.

육중완은 “제가 7년 정도 공황장애 때문에 무대에서 노래를 못했다. 그래서 방송 활동도 거의 중단했었다”고 밝혔다.

이어 “무대에서 첫 소절을 못 부를 정도로 공포가 심했다”며 “그때는 방송 활동도 섭외가 오면 겁이 나고 너무 하기 싫었다”고 당시를 떠올렸다. 공황 증세가 이어지면서 주변 사람들과의 연락도 모두 끊고 지냈다고 털어놨다.

변화의 계기는 우연히 만난 무속인이었다. 육중완은 “우연히 무속인을 만났다. 아무 말도 안 했는데 ‘화병으로 고생했다’고 하더라”고 말했다.

특히 무속인이 자신이 공황장애를 앓아온 기간까지 짚어냈다며 놀라움을 드러냈다. 그는 “무속인이 공황장애 햇수도 맞췄다. 너무 신기했다”고 전했다.

무속인은 육중완에게 조부모가 곁에서 잘되기를 기도하고 있다는 이야기도 건넸다. 육중완은 “갑자기 양옆에 할머니, 할아버지가 너무 잘되게 기도하고 계신다고 하셨다”며 “‘할머니, 할아버지가 도와줄 테니까 하고 싶은 것만 하라’고 조언했다”고 설명했다.

이후 육중완은 활동을 이어가는 과정에서 달라진 상황을 체감했다고 밝혔다. 그는 “그 무속인을 만나고 난 뒤에 방송, 공연 섭외가 계속 들어오고 유튜브 조회수도 잘 나오고 있다”며 “신기한 일들이 점점 일어나고 있다”고 말했다.

오랜 시간 어려움을 겪었다는 사실을 몰랐던 윤택은 안타까움을 드러냈다. 이에 육중완은 공황 증세로 사람들과 연락을 끊고 지냈던 당시를 다시 언급하며 힘든 시절 자신에게 먼저 연락해 준 사람을 떠올렸다.

육중완은 “힘든 시간에 먼저 연락을 주신 분이 구라 형이다”라며 김구라에게 고마운 마음을 전했다.

이계인은 무속인 이야기에 관심을 보이며 “그 무당 선생 전화번호 좀 달라. 알고나 있자”고 말해 웃음을 안겼다.

한편 육중완은 밴드 장미여관의 보컬로 이름을 알렸으며, 이후 육중완밴드를 결성해 음악 활동을 이어가고 있다. 2016년 기타 선생과 제자로 인연을 맺은 아내 정현주 씨와 결혼했으며 슬하에 딸을 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지