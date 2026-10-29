29일부터 가평군 소나무재선충병 특별방제구역 지정

경기 가평군 전역이 29일부터 소나무 재선충병 특별방제구역으로 지정됐다.

가평군은 이날 기준으로 군 전역(8만4366ha)이 특별방제구역으로 지정되면서 예찰과 방제를 강화하고 피해확산 방지에 나선다고 밝혔다.

박은식 산림청장과 서태원 가평군수 등 관계자들이 지난 23일 가평지역 소나무재선충병 수종전환 방제사업 현장을 긴급 방문해 방제사업 추진 상황을 점검하고 있다. 가평군 제공

이번 특별방제구역 지정에 따라 기존 방지가긴의 제한 없이 연중 방제를 추진할 수 있고 잔가지 수집과 파쇄 등 일부방제 절차도 간소화된다. 군은 피해고사목을 신속하게 처리하는 동시에 현장 여건에 따라 파쇄와 수종전환방제 등 맞춤형 방제사업을 추진할 계획이다.

또 군은 올 하반기내 ‘가평군 소나무재선충병 지역방제전략’을 수립한다고 밝혔다. 방제 조직과 인력, 예산 확보, 관련 제도 등 대응 기반도 지속적으로 보완해 체계적인 방제 추진에 힘쓸 계획이다.

군 관계자는 “이번 특별방제구역 지정으로 재선충병 피해에 보다 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 여건이 마련됐다”며 “강화된 예찰과 집중 방제를 통해 피해 확산을 최소화하고 군민의 안전과 소중한 산림자원을 지키겠다”고 말했다.

소나무 재선충병에 감염된 피해고사목을 벌목하는 현장. 가평군 제공

한편 가평군 전체 면적 8만4366ha 중 산림면적은 6만8332ha다. 산림면적이 넓은 만큼 피해 면적도 상당하다.

경기도에 따르면 재선충병 피해 고사목은 이달초 기준 11만6655그루 중 가평군에서만 3만7458그루가 고사해 전체의 32.1%를 차지한다.

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