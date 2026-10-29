‘왕과 사는 남자’ 흥행에 강원 촬영지 관심…18개 시·군 협력 나선다

영화 '왕과 사는 남자'의 흥행으로 강원 영월 촬영지에 관심이 높아지자 강원도가 도내 영상물 촬영유치 확대에 나섰다.

강원문화재단 부설 강원영상위원회는 지난 28일 횡성 꿈틀어울림센터에서 도내 18개 시·군 촬영유치 관련 업무 담당자를 대상으로 ‘2026년 강원 촬영유치 협력체계 구축을 위한 18개 시·군 담당자 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

강원지역 18개 시·군 촬영유치 담당자 워크숍. 강원문화재단 제공

최근 강원 영월을 배경으로 한 영화 ‘왕과 사는 남자’가 흥행하며 촬영지에 대한 관심이 높아지고 영상콘텐츠가 지역 관광과 경제 활성화에 미치는 영향이 새롭게 주목받고 있다. 특히 영화 개봉 이후 영월의 주요 관광지 방문객이 크게 증가하는 등 영상콘텐츠를 활용한 지역 경제 및 관광 활성화 가능성이 확인되면서 체계적인 촬영유치와 지역 간 협력의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

강원영상위원회는 강원지역 촬영유치 협력체계를 강화하고 각 시·군의 촬영지원 역량을 높이기 위해 이번 워크숍을 처음으로 마련했다. 특히 촬영유치가 단순한 장소 제공을 넘어 지역경제 활성화와 관광자원 발굴로 이어질 수 있다는 점에 주목하고 시·군 담당자들과 촬영유치의 필요성 및 협력 방안을 공유하는 데 중점을 뒀다.

이날 워크숍에서는 강원영상위원회 및 촬영유치 지원사업 소개를 시작으로 전문가 특강, 질의응답 및 정보 교류 등이 진행됐다. 강원영상위원회는 도내 영상물 촬영을 유치하기 위해 추진하고 있는 촬영장소 발굴·추천, 촬영 관련 인허가 협의 및 행정 지원, 지역 협력체계 구축 등 주요 사업을 소개하고, 촬영 지원 과정에서 시·군 담당자와의 유기적인 협조가 필요함을 강조했다.

이어 대한민국 1세대 촬영장소 섭외 전문가이자 공간전문가인 로케이션마켓 김태영 대표가 ‘발견의 시간을 지나, 발굴의 시간을 맞이할 때’를 주제로 특별강연을 진행했다. 김 대표는 영화 왕과 사는 남자를 비롯한 국내 영상콘텐츠 촬영지의 지역 활성화 사례를 살펴보고 각 지역에 숨겨진 촬영 가능 공간을 발굴하고 활용하는 방안을 제시했다. 특히 기존 관광명소 중심의 장소 추천에서 벗어나 유휴시설, 산업시설, 생활공간 등 다양한 촬영장소 자원을 발굴하는 전략과 인접 시·군 간 연계의 중요성을 강조했다.

강원영상위원회는 이번 워크숍을 계기로 강원지역 18개 시·군과의 실무 협력체계를 더욱 공고히 할 계획이다. 향후 시·군별 촬영유치 담당자와의 협조체계를 정비하고 신규 로케이션 정보 공유와 촬영 인허가 협의를 활성화하는 등 제작진이 강원특별자치도 전역에서 원활하게 촬영할 수 있는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

신현상 강원문화재단 대표이사는 “영상콘텐츠 촬영유치는 지역의 숨겨진 공간을 새로운 문화·관광자원으로 발전시킬 수 있는 중요한 기회”라며 “이번 워크숍을 시작으로 18개 시·군과 긴밀한 협력체계를 구축하고, 강원특별자치도가 더욱 매력적인 촬영지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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