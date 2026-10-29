전남광주, 여수서 ‘2026 건설산업기술 연찬회’ 개최

전남광주통합특별시가 AI(인공지능)와 디지털트윈 등 첨단기술을 활용해 지역 건설산업의 미래 경쟁력을 높이고 산·학·관 협력 체계를 구축한다.

29일 전남광주시에 따르면 시는 29일부터 30일까지 이틀간 여수엑스포컨벤션센터에서 건설 분야 공무원, 교수, 학회 회원, 학생 등 800여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 건설산업기술 연찬회’를 개최했다.

전남광주 여수엑스포컨벤션센터에서 29일부터 30일까지 이틀간 건설 분야 공무원, 교수, 학회 회원, 학생 등 800여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 건설산업기술 연찬회’가 열린다. 전남광주시 제공

대한토목학회 광주·전남지회가 주관한 이번 연찬회는 행정통합에 따른 광역 교통 및 산업 기반시설 확충에 대비해 최신 기술 동향을 공유하고 지역 건설업체의 성장 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

첫날인 29일에는 박준홍 연세대학교 교수가 ‘메가프로젝트 성공을 위한 국가인프라 대전환’을 주제로 초청 강연에 나서 미래 건설산업의 발전 방향을 제시했다. 이어 AI·디지털트윈 기반 시설물 성능 예측, 산사태 및 기후변화 대응 홍수 예방 기술, 건설산업의 디지털·에너지 전환 등 첨단기술을 접목한 재해 대응과 유지관리 방안에 대한 전문가 발표가 잇따랐다.

행사장 내에는 지역 건설업체의 우수 공법, 신기술, 생산 자재를 선보이는 전시 공간이 조성돼 기술 교류가 이뤄졌다. 아울러 건설 분야 대학생들이 참가하는 ‘건설산업기술 골든벨’ 등 산·학·관 소통 프로그램도 진행됐다.

장용채 대한토목학회 광주·전남지회장은 “통합특별시 출범으로 사회기반시설 확충과 유지관리의 중요성이 더 커졌다”며 “지방정부와 기업, 대학을 잇는 지식공동체로서 지역 건설산업 발전에 기여하겠다”고 밝혔다.

김기홍 전남광주시 균형발전실장은 “건설산업은 지역 경제를 지탱하는 핵심 기반”이라며 “행정통합을 계기로 지역 건설업체가 기술 경쟁력을 높이고 새로운 성장 기회를 확보할 수 있도록 행정·기술적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

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