펫트리언츠, 중기부 '2026 K-수출전략품목' 지원기업 선정

사진=펫트리언츠 제공

천연 원료 기반 펫 웰니스 브랜드 펫트리언츠(Petrients, 대표 안지영)가 중소벤처기업부 '2026년 K-수출전략품목 육성사업' 지원 기업으로 선정됐다. 이번 사업은 K-브랜드 소비재의 해외 진출을 지원하는 사업으로, 뷰티, 패션, 라이프, 푸드 4개 분야 983개 신청 기업 중 외국인 소비자와 글로벌 유통 전문가 평가를 거쳐 188개 기업이 선정됐다. 선정 기업은 글로벌 유통기업 연계 프로그램과 해외 인증·전시회·수출바우처 등 수출지원사업 우대 혜택을 받을 수 있다.

2022년 설립된 펫트리언츠는 천연 원료와 영양 설계를 바탕으로 반려동물의 건강, 기호성과 보호자의 급여 경험을 함께 고려한 제품을 선보이고 있다. 회사 측은 기능성 간식 '오씨트릿', 저알러지·단백질 특화 '루트릿덕', 이유식 기반 페스코 베지테리언 트릿 '킨들릿', 주식·토핑형 영양식 '펫트리밀' 등을 주요 제품으로 소개하고 있다. 회사 측에 따르면 제품별 20~160회 이상의 포뮬러 테스트와 전 제품군 100회 이상의 기호성 테스트를 진행했으며, 연구개발전담부서 운영과 레시피 특허 등록·출원, 국내외 상표권 확보도 이어가고 있다.

사진=펫트리언츠 제공

펫트리언츠는 2025년 12월 수출을 시작한 뒤 미국, 홍콩, 대만, 싱가포르, 말레이시아 등 5개국으로 사업을 넓혔다. 미국 아마존과 현지 파트너십을 기반으로 미국 7개 주 16개 도시 50개 이상 오프라인 매장에 입점했으며, 'Global Pet Expo 2026'의 'Startup Pavilion', 'SUPERZOO 2026'의 'Emerging Group'에도 선정됐다. 홍콩 온라인몰에서 상위권에 이름을 올리고 주요 오프라인 유통 채널에도 입점했으며, 싱가포르 펫페어에서도 제품을 선보였다. 국내에서는 카카오톡 선물하기 펫 카테고리 1위, 현대백화점 입점 및 더현대서울, 프리미엄 호텔, 리조트 협업 등을 통해 소비자 접점을 넓혀왔다.

중기부는 10월 28일부터 31일까지 서울 마포구 스타트업벤처캠퍼스 서울 1층에서 선정 제품 팝업스토어를 운영한다. 펫트리언츠도 이번 선정을 계기로 브랜드 체험형 마케팅과 현지 맞춤형 제품 개발을 강화하고, 미국·아시아 유통망 확대와 일본·멕시코 등 신규 시장 진출을 추진할 계획이다.

안지영 대표는 “K-펫푸드의 경쟁력은 건강한 간식을 넘어 우수한 원료와 영양 설계, 반려동물과 보호자를 위한 웰니스 경험에 있다”며 “펫트리언츠의 브랜드 철학에 공감하고 이를 공유하는 현지 전문 파트너와 유통망을 확장해 재구매와 신뢰를 쌓고, 한국을 대표하는 글로벌 펫 웰니스 브랜드로 성장하겠다”고 밝혔다.

펫트리언츠는 2026년 수출 기반 안정화에 이어 2027~2028년 신제품과 해외 유통망 확대를 본격화할 계획이다.

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