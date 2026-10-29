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진성준 美 비자 거부에 野 “한미 관계 아작나”

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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국회 국방위원장인 더불어민주당 진성준 의원의 미국 비자 발급이 거부된 것을 두고 국민의힘은 “도대체 한미 외교 관계를 어떻게 했길래 이렇게 아작을 내버렸는가”라고 비판했다.

 

박 수석대변인은 29일 CBS 라디오에서 “대한민국 유력정치인이나 국가 중요 기관 공무원들에 대한 비자가 안 나오는 것은 국민의힘도 유감”이라면서도 “과거에 (비자가) 나왔는데 지금 안 나온다면, 야당으로서는 문제를 제기할 수밖에 없다”고 밝혔다.

 

진성준 국회 국방위원장이 지난 19일 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 육군본부 등에 대한 국정감사에서 발언하고 있다.  연합뉴스
진성준 국회 국방위원장이 지난 19일 충남 계룡시 계룡대에서 열린 국회 국방위원회의 육군본부 등에 대한 국정감사에서 발언하고 있다.  연합뉴스

그는 이달 초 민주당 정청래 전 대표의 비자 발급이 보류된 것에 대해서도 “여당의 직전 당대표의 비자가 보류된다는 건 엄청난 일”이라며 “과거부터 시작해 반미 이력이 있는 의원들이 핵심 타깃이 되는 것 같다”고 짚었다. 이어 “정 의원은 과거 미국 문화원 방화 사건에 연루됐었고, 진 의원은 군 복무 시절 의병회라는 걸 만들어 반미 활동을 했던 분”이라고 덧붙였다.

 

박 수석대변인은 이재명정부의 외교 기조를 문제 삼았다. 그는 “중국, 러시아, 북한에는 항의 한마디 못하고 오히려 친중, 친북, 친러 스탠스를 보이면서 자유민주 진영 국가에는 적대감을 드러낸다”며 “미국 입장에선 ‘한국이 뭐 하려는 건가’ 할 수밖에 없지 않겠나”라고 했다.

 

앞서 진 의원은 전날 페이스북에 미국 비자 발급이 거절(refused)된 사실을 밝히며 “대한민국 국회의 위상을 무시하고 한·미동맹의 근간인 상호 존중과 신뢰를 훼손하는 처사라 하지 않을 수 없다”고 비판했다. 당초 진 의원은 국방위원 방미단을 이끌고 다음 달 1∼5일 미 태평양사령부를 방문할 예정이었으나, 미국으로부터 공무출장 비자(A-2) 발급을 거부당했다. 

 

국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 “진 위원장 비자 발급 거부는 한미동맹의 균열을 여실히 보여주는 상징적인 장면”이라며 “혈맹이자 전통적 우방인 미국이 보내는 이상 신호를 정부가 제대로 파악하지 못한다면 한미동맹의 파탄은 불 보듯 뻔할 것”이라고 평가했다. 


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