전남광주, 24시간 중증 소아응급환자 전문 진료체계 본격 가동

전남광주통합특별시가 전남대학교병원의 지역 첫 ‘소아전문응급의료센터’ 지정을 계기로 중증 소아응급환자를 위한 24시간 전문 진료체계를 본격 가동한다.

29일 전남광주시에 따르면 전남대병원은 보건복지부 지정 소아전문응급의료센터로 선정돼 11월 1일부터 3년간 전남광주 지역 거점 소아 응급의료기관으로 운영된다.

전남광주통합특별시청 무안청사. 전남광주시 제공

이번 지정에 따라 야간과 휴일에도 초기 응급처치부터 소아중환자실 입원, 긴급 응급수술·시술 등 최종 치료까지 단절 없이 이어지는 통합 응급진료 시스템이 구축됐다.

통합특별시는 도심과 농어촌·도서 지역이 공존하는 지역적 특성을 감안해 응급실 쏠림을 방지하고 의료 접근성을 높이기 위한 소아 필수의료 예산 총 28억2000만원을 투입한다.

야간·휴일 경증 환자를 분산 수용하는 달빛어린이병원 12개소와 공공심야 어린이병원 1개소 운영에 20억원을 지원하며, 의료 취약지역 소아청소년과 3개소에 8억2000만원을 보조해 지역 간 의료 격차를 완화할 계획이다.

시는 중증·중등증 환자의 경우 소아전문응급의료센터를, 가벼운 증상의 경증 환자는 달빛어린이병원이나 동네 소아청소년과를 우선 이용하도록 의료기관별 역할 및 단계별 이용 수칙 안내를 강화할 방침이다.

박종필 전남광주시 시민건강국장은 “소아 응급의료는 한순간의 신속한 대응이 생명과 직결되는 핵심 필수의료 분야”라며 “지역 내 모든 아이들이 적기에 최선의 응급진료를 받을 수 있도록 의료기관 간 협력체계와 안전망을 지속 강화하겠다”고 말했다.

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