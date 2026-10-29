삼성전자, 3분기 영업익 107조... 반도체로만 106조 벌었다

삼성전자가 4분기 연속 최대 매출과 영업이익을 동시에 경신하며, 글로벌 테크 기업 중 최초로 분기 영업이익 100조원을 돌파한 가운데, 반도체로만 106조원에 달하는 이익을 거뒀다.

삼성전자는 29일 2026년 3분기 확정실적을 발표했다. 전사 매출은 전분기 대비 23조8000억원 증가한 195조3000억원(14% 증가), 영업이익은 전분기 대비 17조9000억원 증가한 107조4000억원(20% 증가)을 기록했다. 주당 순이익은 보통주 1만1462원, 우선주 1만1492원으로 전분기 대비 각각 6% 증가하며 사상 최고치를 경신했다.

삼성전자 본사. 뉴시스

삼성전자 실적을 이끈 것은 단연 ‘반도체’였다. 인공지능(AI) 열풍에 힘입어 반도체에서만 영업이익 106조원을 벌어들였다. 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문은 3분기 매출 147조1000억원, 영업이익 106조5000억원을 기록했다. 반도체 사업부만 따로 떼면 영업이익률이 72%에 달한다. 메모리 사업부는 AI 수요 증가에 발맞춰 HBM4 판매를 대폭 확대했으며, 서버용 SSD 수요 증가에도 적극 대응해 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 시스템LSI는 하반기 신모델에 SoC(System on Chip)와 이미지 센서를 탑재하며 분기 매출이 성장했고, 신규 고객과 파트너십을 구축해 커스텀 SoC 사업도 구체화했다. 파운드리(Foundry)는 HBM 베이스 다이의 매출 성장과 글로벌 거래선의 선단공정 판매 확대 영향으로 실적이 크게 개선됐다. 대형 하이퍼스케일러를 포함한 2나노 HPC 고객 중심으로 수주를 지속했다.

전자제품은 다소 아쉬운 성적을 받았다. 완제품 사업을 맡는 디바이스경험(DX)부문은 8000억원의 적자를 기록했다. 매출은 늘었지만 원자재 비용, 물류 비용 상승으로 인해 이익률이 감소했다.

삼성전자는 4분기에도 회사 실적이 성장할 것이라 전망했다. DS부문의 경우 에이전틱 AI 도입 가속화에 따른 반도체 전반의 수요 강세가 지속될 것으로 예상된다. DX부문은 연말 성수기를 맞아 프리미엄 제품 판매를 확대해 수익성 확보에 주력할 방침이다.

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