“한국분들 사랑해요”…日 카페 화장실에 한글 손편지 붙은 사연

일본의 한 소도시 카페 사장이 한국인 관광객들에게 감사의 마음을 담아 쓴 한글 손편지가 공개돼 화제를 모으고 있다. 코로나19 확산으로 영업 초기 어려움을 겪던 시기에 한국인 손님들이 찾아와 준 데 대한 고마움을 직접 전한 것이다.

29일 국내 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 ‘일본 한 소도시 카페 화장실에 붙어 있는 글귀’라는 제목의 게시물이 확산했다. 게시물에는 일본 에히메현 마쓰야마시에 있는 카페 벽면에 한국어로 쓴 손편지가 붙어 있는 사진이 담겼다.

카페 사장은 편지를 통해 “이 가게를 개점하자마자 코로나 때문에 손님이 없어서 고민이 많았다. 그런데 코로나 이후 가장 먼저 방문해주신 손님이 한국 분들”이라고 적었다.

이어 “코로나 이후 계속 많은 한국 분이 카페를 방문해주시고 사랑해주셨다”라며 “정말로 한국 분들께 많은 도움을 받았다. 감사한 만큼 더 열심히 하겠다. 방문해주시는 한국 분들 사랑한다”라고 인사를 전했다.

‘빌트모어 커피(Biltmore Coffee)’라는 이름의 해당 카페는 마쓰야마를 찾는 한국인 관광객들 사이에서 아침식사를 하기 좋은 곳으로 알려져 있다. 비교적 이른 시간부터 영업해 여행 중 토스트와 커피를 즐기려는 방문객들이 즐겨 찾는 곳이다.

실제로 카페를 방문했다는 누리꾼들은 사장의 친절함과 음식에 대한 경험을 공유했다. 온라인에서는 “저런 편지를 보면 다음에 또 방문하고 싶은 마음이 들 수밖에 없다”, “관광객들이 저 글을 보면 기분이 좋아질 것 같다” 등의 반응도 나왔다.

한편 해당 카페가 있는 마쓰야마시는 일본 시코쿠섬 에히메현의 현청 소재지이자 시코쿠 최대 도시다. 일본에서 가장 오래된 온천 중 하나인 도고온천과 마쓰야마성이 대표 관광지로 알려졌다.

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