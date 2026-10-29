경기버스 30일 총파업 예고… 경기도, 전세버스 200여대 투입 준비

경기도가 30일 예고된 시내·외 버스 총파업에 대비해 전세·관용버스 200여대를 투입하는 등 비상수송대책을 마련했다. 파업이 현실화하면 도내 버스의 35.7%가 운행을 멈출 것으로 예상되면서 출퇴근길 교통 불편이 우려된다.

윤태완 경기도 교통국장은 29일 오전 브리핑을 열고 ‘경기도 시내·외 버스 파업 대비 비상수송대책’을 발표했다. 윤 국장은 “최대한 노·사 대표를 설득하고 합의를 적극 중재할 방침이지만 30일 일어날 수도 있는 시내·외 버스 파업과 관련해 도민 여러분의 불편을 최소화하기 위해 비상수송대책본부를 구성했다”고 말했다.

윤태완 경기도 교통국장은 29일 오전 경기도청에서 브리핑을 열고 ‘경기도 시내·외 버스 파업 대비 비상수송대책’을 발표했다.

윤 국장은 “경기도는 29일 오전 9시부터 상황실을 운영하고 있으며 24시간 비상근무체계를 가동하고 있다”며 “파업동향 및 도민안전, 버스·택시·철도분야 등 비상수송 대책에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

도에 따르면 파업 참여 예상 규모는 29개 업체 소속 버스 약 3798대다. 도내 전체 시내·외 버스 1만631대의 35.7%로, 경기남부 12개 시와 경기북부 3개 시 등 15개 시가 영향을 받을 전망이다.

파업이 시작되면 수원역·기흥역·대화역 등 15개 시의 주요 전철역과 터미널 등 160곳을 탑승 거점으로 지정하고 전세·관용버스 200여대를 투입해 거점 간 순환 운행을 추진한다.

파업에 참여하지 않는 시내버스는 출퇴근 시간대 집중배차와 증회 운행으로 배차간격을 줄인다. 마을버스 630여개 노선과 2300여대도 출퇴근 시간대에 집중 배차하고, 택시 2만7000여대의 운행도 최대한 독려할 방침이다.

이와함께 전철과 경전철도 출퇴근 시간대 운행 횟수를 늘리고, 역사 내 안내요원을 배치해 혼잡에 대비한다는 방침이다. 도는 주요 거점의 교통관리를 위한 교통경찰 배치도 경찰에 요청했다. 인파 밀집 등 긴급상황이 발생하면 경찰·소방 등 관계기관과 공동 대응할 계획이다.

대체 교통수단은 경기도버스정보시스템과 도·시 홈페이지, 사회관계망서비스(SNS), 정류소 안내문 등을 통해 안내한다.

윤태완 경기도 교통국장은 “최대한 노사 대표를 설득하고 합의를 적극 중재할 방침”이라며 “그럼에도 파업이 현실화하면 시 및 유관기관과 함께 비상수송대책 추진에 만전을 기하겠다”고 말했다.

한편 경기지역자동차노동조합은 29일 오후 3시부터 수원시 영통구 경기지방노동위원회에서 사측과 최종 조정회의를 진행한다. 만약 조정회의가 합의점을 찾지 못할 경우 29개 버스 업체는 30일 첫 차부터 파업에 돌입한다.

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