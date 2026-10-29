사랑의열매, 보이스피싱 피해자 7827명에 생활비 222억 원 지원

사랑의열매 사회복지공동모금회는 신한은행과 함께 추진한 ‘보이스피싱제로’ 사업을 통해 3년간 보이스피싱 피해자 7827명에게 약 222억원의 생활비를 지원했다고 29일 밝혔다.

신한은행의 기부금 300억원을 바탕으로 지난 2023년부터 올해까지 진행한 해당 사업은 금융사기 피해자의 생계 위기와 심리적 고통, 법률적 어려움 등 복합적인 어려움에 대응했다.

사업 기간 법률상담은 1536명, 소송지원은 184명, 전문 심리상담은 1084명에게 제공됐다. 3개년 사회성과 연구에서는 심리상담 이용자의 91.6%가 상담이 어려움에서 벗어나는 데 도움이 됐다고 응답했다.

사랑의열매는 기획 단계부터 신한은행과 굿네이버스, 경찰청, 금융감독원 등과 협력체계를 구축해 피해자의 상황과 필요에 따른 통합 지원을 제공했다.

윤여준 사랑의열매 회장은 “보이스피싱제로는 금융사기 피해를 개인의 문제로만 바라보지 않고, 사업 초기부터 협력체계 구축을 통해 민간과 공공이 함께 피해자의 회복을 지원했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지