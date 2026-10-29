“우리 작품의 감동, 다른 문화권에서도 통할까”…박명성 프로듀서와 신시컴퍼니의 런던 도전, 뮤지컬 ‘네로’ [인터뷰]

‘맘마미아!’ ‘시카고’ ‘아이다’ 등으로 국내 뮤지컬 시장을 일군 1세대 프로듀서 박명성 신시컴퍼니 대표가 영국 런던에서 신작을 선보인다. 고대 로마 황제를 소재로 한 뮤지컬 ‘네로’다. 폭군이라는 이름 뒤에 가려진 예술가의 모습을 들여다보며 권력과 욕망, 독재와 대중의 관계를 묻는 작품이다. 토니상 작품상 수상작 ‘스프링 어웨이크닝’의 스티븐 세이터가 극작·작사를 맡고 던컨 시크가 음악을 쓰는 기대작. 신시컴퍼니는 영국 현지에서 개발이 중단됐던 작품에 2022년 메인 프로듀서로 합류했다. 새로운 동력을 확보한 ‘네로’는 오랜 개발 기간을 거쳐 다음 달 2일부터 12월 5일까지 런던 사우스워크 플레이하우스 엘리펀트에서 관객 반응을 살피며 작품을 다듬는 트라이아웃 공연을 펼친다.

뮤지컬 ‘네로’를 영국 런던에서 선보이는 박명성 프로듀서. 신시컴퍼니 제공

박 대표는 29일 세계일보와 서면 인터뷰에서 “제작자는 좋은 결과에만 책임지는 사람이 아니라 작품이 제대로 만들어질 수 있는 시간을 책임지는 사람이라 생각한다”며 한국 프로듀서가 해외 현지 제작에 나선 이유와 ‘네로’ 개발 과정을 설명했다.

―‘네로’는 어떤 작품인가.

“고대 로마 황제 네로라는 역사적 인물을 단순히 재현하는 작품이 아니라 권력과 욕망, 독재와 대중, 정치와 선동이라는 보편적인 주제를 현대적인 시각으로 바라보는 작품으로 발전시키고 있다. 오늘날 정치 현실과 연결해 암시적이고 풍자적인 방식으로 표현하고자 한다. 동서양을 불문하고 널리 알려진 역사적 인물 네로를 가지고 만든 이 뮤지컬은 여러모로 매력 있는 작품이다. 네로가 가진 예술가로서의 모습을 발굴해 보여준다는 것 역시 흥미롭게 다가왔다. 권력과 욕망, 인간의 불안과 고독은 2000년 전 로마에만 머무른 주제가 아니라 지금 이 시대에도 맞닿을 수 있는 보편적인 질문이라 생각했다. 그 믿음이 지금까지 이 작품을 끌고 온 가장 큰 힘이 아닐까 한다.”

뮤지컬 ‘네로’ 리허설 풍경. 신시컴퍼니 제공



―해외 현지에서 작품을 만들려는 이유는 무엇인가.

“한국 뮤지컬 시장은 지난 20∼30년 동안 굉장히 빠르게 성장했다. 해외 라이선스 작품을 받아 공연하는 단계에서 시작해 이제는 한국 제작사들이 스스로 작품을 기획하고 창작하며 해외 시장을 바라볼 수 있는 인력과 기술, 경험을 갖추게 됐다. 오랫동안 쌓여온 경험이 자연스럽게 다음 단계로 연결되고 있는 것이라 느낀다.

나 역시 오랫동안 공연을 제작하며 늘 한 가지 궁금증을 가지고 있었다. ‘우리가 만든 작품이 한국이라는 시장을 넘어 다른 문화권 관객에게도 같은 감정을 전달할 수 있을까.’ 결국 그것을 확인하려면 그 시장에 직접 들어가야 한다. 한국적인 작품뿐 아니라 다양한 장르의 뮤지컬 작품들을 창작하고 끊임없이 국제 시장에 문을 두드려야 한다.”

극장 홈페이지의 ‘네로’ 소개 화면. 런던 사우스워크 플레이하우스 엘리펀트 제공

‘네로’ 악보 표지. 런던 사우스워크 플레이하우스 엘리펀트 제공

―한국에서 먼저 공연한 후 해외에 나가는 경로를 선택하지 않은 이유는 무엇인가.

“사실 ‘네로’를 한국에서 먼저 공연한 후 번역해 해외에 가져가는 방식도 가능했을 것이다. 하지만 처음부터 영어권 관객과 글로벌 시장을 염두에 두고 개발하려면 한국에서 완성된 작품을 영어로 번안하기보다 처음부터 그 언어와 문화 안에서 인물과 대사, 음악을 만들어가는 것이 더 자연스럽다고 판단했다.

창작진을 구성하는 과정은 결코 쉽지 않았다. 처음부터 해외에서 활동하고 있는 한국인 창작자들까지 포함한 여러 가능성을 고민했다. 결국 지금은 모든 창작자의 의견을 최대한 존중하면서 팀을 구성했다고 자부할 수 있다. 한 가지 문화와 시각에 국한되지 않는 다양한 배경과 경험, 국적을 가진 사람들이 함께할 수 있는 팀을 만들기 위해 노력했다. 분명 이런 서로 다른 경험과 시각이 작품에 새로운 에너지를 더해줬을 것이다.”

―트라이아웃을 눈앞에 둔 현재 개발 과정은 어떻게 진행되고 있나.

“현재 ‘네로’는 완성된 공연이 아닌 작품 자체를 만들어가는 트라이아웃 단계다. 대본과 음악이 매일같이 바뀌고 있다. 연출가와 작가, 작곡가가 한자리에 모여 논의하고 저녁에 새로운 장면이나 음악을 가지고 와 시연하고 있다. 다음 날 배우들과 만나면 그 자리에서 또 수정이 이어진다. ‘네로’는 2022년부터 뉴욕과 런던에서 여섯 차례 워크숍과 쇼케이스를 거치며 개발해왔다. 나는 제작자가 좋은 결과에만 책임지는 사람이 아니라 작품이 제대로 만들어질 수 있는 시간을 책임지는 사람이라 생각한다. 트라이아웃 공연까지 오는 데만도 많은 인내와 끈기가 필요했다.”

―대극장을 목표로 하는 작품을 310석 극장에서 먼저 선보이는 이유는.

“‘네로’는 분명 대극장을 목표로 하고 있는 작품이 맞다. 음악 규모와 이야기 구조, 무대적으로 확장할 수 있는 가능성을 생각하면 궁극적으로 대극장에서 완성돼야 할 작품이다. 하지만 대극장에 어울리는 작품이라고 해서 처음부터 대극장에서 시작해야 하는 것은 아니다.

지금은 얼마나 많은 좌석을 채울지 고민하는 단계가 아니라 관객이 누구에게 공감하는지 확인해 음악 편곡을 결정하고 덜어낼 미흡한 장면이 무엇인지 확인하는 단계다. 그런 의미에서 310석 규모 극장은 오히려 장점이 많다. 작은 무대인 만큼 관객들은 작품 속 장면에 더 크게 충격받고 더 크게 감동하기에 이야기를 더 쉽게 전달할 수 있다. 현지 관객뿐 아니라 공연 관계자나 평론가들이 쉽게 작품을 접할 수 있다는 점도 중요하게 봤다. 이번 트라이아웃의 목표는 성공을 선언하는 것이 아니다. 무엇이 부족한지 정확히 발견하는 것이다. 나는 그것이 작품을 더 크게 만들기 위해 반드시 필요한 과정이라 생각한다.”

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