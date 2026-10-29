아침엔 서리, 주말엔 21도… 서울 첫서리 '반짝 추위’

서울에 올가을 첫서리가 내렸다. 추위는 오래가지 않는다. 주말 낮 기온은 21도까지 오른다.

29일 서울 송월동 서울기상관측소에서 관측된 첫서리. 기상청 제공

기상청에 따르면 29일 서울 종로구 송월동 서울기상관측소에서 올가을 첫서리가 관측됐다. 지난해와 평년(1991∼2020년 평균)보다 각각 하루 늦었다.

이날 첫서리는 북서쪽에서 유입된 찬 공기 영향이다. 아침 기온은 경기내륙·강원내륙·강원산지·경북내륙·전북동부에서 영하로 떨어졌다. 나머지 내륙지역도 5도 이하를 기록했다. 낮 최고기온은 12∼19도에 머물 전망이다.

오후부터는 비가 내린다. 북쪽을 지나는 기압골 영향이다. 수도권 북부와 강원내륙·산지에서 시작해 밤에는 강원동해안을 제외한 중부지방 전역과 전라서부, 경북북부내륙, 제주 곳곳으로 확대된다. 비는 남부지방에서 30일 새벽, 제주에서 30일 아침까지 이어진다.

29일 서울 송월동 서울기상관측소에서 관측된 첫서리. 기상청 제공

예상 강수량은 서울 5∼10㎜, 인천·경기북서부·서해5도 5∼20㎜다. 중부지방 서해안을 중심으로 돌풍과 천둥·번개가 동반될 수 있다.

찬 공기 유입은 이날로 그칠 것으로 예상된다. 30일과 31일 기온은 평년과 비슷하거나 약간 높겠다. 30일 아침 최저기온은 5∼13도, 낮 최고기온은 16∼21도다. 토요일인 31일은 각각 2∼12도, 13∼21도로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지