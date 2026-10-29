‘콜 오브 듀티’에 이태원 참사 영상…유족 단체 “경악” 반발

북한의 남침을 소재로 한 1인칭 슈팅게임(FPS) ‘콜 오브 듀티 : 모던 워페어4’의 서울 이태원참사 당시 영상 사용에 유가족과 시민단체 등이 강하게 반발하고 나섰다.

북한의 남침을 소재로 한 1인칭 슈팅게임(FPS) ‘콜 오브 듀티 : 모던 워페어4’의 서울 이태원참사 당시 영상 사용에 유가족과 시민단체 등이 강하게 반발하고 나섰다. 게임 화면 캡처

10·29 이태원 참사 시민대책회의는 28일 성명에서 “참사 현장의 혼란스러우면서도 절박한 상황을 게임의 한 장면 구현을 위해 그대로 가져다 썼다는 것에 경악하지 않을 수 없다”고 밝혔다.

이어 “게임 개발사와 유통사에 깊은 유감을 표한다”며 “게임에 활용된 이태원 참사 당시 장면 삭제를 요구한다”고 덧붙였다.

단체는 “비극적 참사를 오락적 목적 게임 소재로 활용했다는 자체가 매우 부적절하고 몰상식한 행위”라고 지적했다.

그러면서 “해당 게임 배경 설정과 관련해 이태원 참사를 폄훼하는 혐오성 댓글 등 2차 가해도 퍼지고 있다”고 강조했다.

계속해서 “이태원 참사 피해자들은 말도 안 되는 온갖 비방과 폄훼로 고통을 받아왔다”며 “이태원 참사 피해자들에게 최소한의 예의와 공감의 뜻이 있다면 게임 개발사는 조속히 시정 조치를 해야 한다”고 했다.

게임업계에 따르면 미국 게임사 액티비전이 지난 23일 전 세계에 동시 발매한 이 게임의 시네마틱 영상에는 이태원 참사 직후 구급대원이 쓰러진 시민에게 심폐소생술(CPR)을 하는 방송 자료 화면이 3초가량 포함됐다.

게임 속에서 발발한 전쟁 여파로 민간인 사상자가 발생한 상황을 묘사하는 대목에서다. 블러 등으로 영상을 희미하게 처리했지만 실제 보도 영상과 비교하면 똑같아 부적절하다는 반응이 사회관계망서비스(SNS) 등에서 나왔다.

한국게임이용자협회도 성명을 내고 “게임 진행 맥락과 무관한 비극적 참사 영상 활용으로 유가족 등에게 피해를 준 점에 대해 명확한 경위 설명과 사과가 있어야 한다”며 “영상 교체 등 책임 있게 대응하기를 바란다”고 촉구했다.

그러면서도 “이번 논란이 게임 자체의 내용에 대한 검열 요구나 부당한 제한으로 확대되어서는 안 된다”고 덧붙였다.

액티비전 측은 작품 속 가상의 이야기 전달을 위한 요소로 영상을 활용했다며, 이태원 참사를 비롯한 비극적 사건을 가볍게 다루려는 의도는 없었다는 입장으로 알려졌다.

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