이시언 “저분 좀 잡아줘”…강남, 괌 동굴서 여성 관광객 구조

유튜브 채널 ‘인생84’ 화면 캡처

가수 강남이 괌 동굴에서 물에 빠져 허우적거리던 관광객을 신속하게 도왔다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘인생84’에는 ‘괌 탐방기’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 웹툰 작가 겸 방송인 기안84와 배우 이시언, 가수 강남이 괌으로 여행을 떠나 현지 명소를 둘러보는 모습이 담겼다.

이날 세 사람은 가이드의 안내에 따라 숲속에 자리한 동굴을 찾았다. 동굴 탐험을 앞두고 신발을 갈아 신는 등 준비를 마친 이들은 동굴 안으로 들어섰다. 한 관광객은 신고 있던 슬리퍼를 착용한 채 동굴에 입장했다.

동굴 안으로 들어간 세 사람은 신비로운 풍경을 감상하며 감탄했다. 안쪽으로 갈수록 물이 깊어졌고, 강남은 능숙한 수영 실력을 선보이며 물속을 둘러봤다. 기안84 역시 물에 들어가 동굴을 탐험했다.

그러던 중 갑자기 다급한 상황이 벌어졌다. 앞서 동굴에 들어왔던 한 여성 관광객이 발이 닿지 않는 깊은 물에서 허우적거리고 있었던 것.

이를 발견한 이시언은 강남을 향해 “강남아, 저분 좀 잡아줘”라고 외쳤다. 강남은 곧바로 관광객에게 다가가 손을 잡아주는 등 구조에 나섰다.

상황이 진정된 뒤 강남은 여성의 상태를 살피며 “괜찮냐”고 물었다. 여성은 “죄송하다. 갑자기 발이 안 닿아서 놀랐다”고 당시 상황을 설명하며 고마움을 전했다.

이시언도 “우리가 더 놀랐다”고 말하며 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 자칫 위험한 상황으로 이어질 수 있었던 순간이었지만, 강남이 신속하게 도움을 건네면서 상황은 일단락됐다.

해당 영상이 공개되자 누리꾼들은 관광객이 크게 다치지 않은 것에 안도하는 한편, 위급한 상황에서 곧바로 나선 강남의 행동에 관심을 보였다.

한편 강남은 유튜브와 방송 등을 통해 다양한 일상을 공개하며 대중과 소통하고 있다. 이번 괌 여행 영상에서는 기안84, 이시언과 함께한 여행기와 더불어 예상치 못한 상황에서 발휘한 수영 실력까지 눈길을 끌었다.

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