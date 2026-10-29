뉴욕증시, 금리 동결·반도체주 강세에 일제히 상승…나스닥 0.28%↑

미국 뉴욕증시의 3대 주요 지수가 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 동결과 반도체주 강세에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 우려가 이어지는 가운데 오라클의 실적 전망과 SK하이닉스의 호실적 소식이 기술주 투자심리를 뒷받침했다.

23일(현지시간) 뉴욕 증권거래소에서 트레이더들이 업무를 보고 있다. UPI연합뉴스

28일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 97.53포인트(0.19%) 오른 5만2475.10에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 21.38포인트(0.28%) 상승한 7743.98, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 72.04포인트(0.27%) 오른 2만6549.85에 마감했다. 3대 지수 모두 3거래일 연속 상승했다.

이날 시장의 주요 관심사는 연준의 기준금리 결정과 케빈 워시 연준 의장의 기자회견이었다.

연준은 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다. 지난달 3년 2개월 만에 금리를 인상한 데 이어 이번에는 추가 인상 없이 기존 금리를 유지했다.

시장에서는 금리 동결을 예상해 왔다. 금리 선물시장도 회의 전 기준금리 동결 가능성을 93%로 반영했다. 예상에 부합하는 결정에 시장은 안도했지만, 향후 추가 긴축 가능성에는 경계감을 유지했다.

기술주 가운데서는 오라클의 급등이 두드러졌다. 오라클은 실적 전망을 발표한 뒤 11% 넘게 상승했다. 회사는 2030회계연도 매출 전망치를 2250억달러로 제시했다. 이는 연평균 35% 성장에 해당하는 수준이다. 2027~2030회계연도 추가 자금 조달 규모는 200억달러로 제한하겠다는 계획도 밝혔다.

반도체주도 강세를 나타냈다. SK하이닉스가 사상 최대 분기 영업이익을 기록했다는 소식에 미국 상장 주식예탁증서(ADR)는 13% 급등했다. 마이크론테크놀로지는 4%, ARM은 3% 상승했다. 마벨테크놀로지와 AMD도 각각 2% 안팎 올랐다.

최근 시장에서는 AI 인프라 투자가 확대되는 가운데 관련 기업들의 자금 조달 부담과 투자 수익성에 대한 우려가 커지면서 기술주가 부진한 흐름을 보였다.

빌 노시 US뱅크자산운용그룹 투자 담당 이사는 “단기적인 업황은 견조하지만, 이러한 성장세가 수년간 이어질지와 대규모 투자에 나선 기업들이 얼마나 수익을 거둘지가 관건”이라고 진단했다. 그는 AI 투자가 모든 기업에 수익성을 보장하기보다는 “승자와 패자가 갈리기 시작할 것”이라고 내다봤다.

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