고영욱, 태연 관련 의혹 부인…“톱 여배우들과 교제한 적도”

사진=뉴시스 제공

그룹 룰라 출신 고영욱이 소녀시대 태연을 둘러싼 과거 방송 일화와 관련해 자신에게 제기된 의혹을 부인했다.

고영욱은 28일 자신의 SNS에 “고양이들 간식이나 챙겨 주며 조용히 살려고 하는데 곳곳이 지뢰”라며 장문의 글을 게재했다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 태연이 과거 SBS 예능 프로그램 ‘강심장’에 출연해 공개한 일화가 다시 주목받았다. 당시 태연은 한 선배가 아이스크림을 사 주겠다는 내용의 문자를 보낸 뒤 술에 취한 상태로 전화를 걸어 불편한 상황을 만들었다는 취지로 이야기했다. 다만 태연은 해당 선배의 실명을 공개하지 않았다.

이후 일부 누리꾼들은 해당 인물이 고영욱일 가능성을 제기했다. 이에 고영욱은 태연과의 만남을 언급하며 관련 의혹을 부인했다.

그는 과거 출연했던 Mnet 예능 프로그램 ‘비틀즈 코드’를 거론하며 “거두절미하고 내가 태연이란 후배를 실제로 만나 짧게 대화를 나눠 본 기억은 딱 한 번 있었다”고 밝혔다.

이어 “태연이 좀 늦게 와서 녹화가 늦어져 살짝 짜증이 나 있었는데, 스튜디오로 들어오면서 나를 보더니 ‘선배님 팬’이라고 하더라”며 “그 말에 짜증 났던 마음도 녹았고, 나는 그저 멋쩍게 인사한 게 다”라고 주장했다.

또한 “난 여자 후배한테 그것도 새벽에 무례하고 매너 없이 일방적으로 전화를 해 본 적도 없다”며 자신이 태연에게 무례한 연락을 했다는 의혹을 부인했다.

고영욱은 자신을 둘러싼 추측에 불쾌감을 드러내기도 했다. 그는 온라인상에서 과거 방송 영상이 다시 언급되는 상황을 두고 허위 사실을 근거로 자신을 모함하고 있다는 취지로 주장했다.

이와 함께 과거 자신의 인기에 대해서도 언급했다. 고영욱은 “1990년대 룰라는 당대 최고의 인기 그룹이었다. 그중 난 인기 있는 멤버였고 못나지 않았다”며 “좀 재수 없게 들리겠지만 살면서 여자들한테 늘 인기가 많았다”고 말했다.

이어 “대한민국 당대 톱 여배우들과도 서로 좋아해서 사귀기도 해 봤다”고 주장했다. 그러면서 “내가 뭐가 아쉬워서 태연 후배한테 새벽에 전화해서 그런 짓을 하겠냐”고 덧붙였다.

한편 고영욱은 1994년 그룹 룰라의 멤버로 데뷔해 활동했다. 그러나 미성년자 3명을 상대로 성폭행 및 강제추행을 한 혐의로 2013년 기소됐으며, 같은 해 대법원에서 징역 2년 6개월의 실형이 확정됐다. 그는 2015년 7월 만기 출소했으며, 이후 방송 활동을 재개하지 않고 SNS 등을 통해 근황을 전하고 있다.

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