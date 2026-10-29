삼성전자, 오늘 3분기 확정실적 발표…주주환원 확대 주목

삼성전자가 올해 3분기 확정실적을 발표하는 가운데 반도체(DS) 부문의 실적과 고대역폭메모리(HBM) 공급 전략, 주주환원 규모에 관심이 쏠린다. 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 메모리 반도체 호황으로 분기 영업이익이 사상 처음 100조원을 넘어선 가운데, 실적 개선에 따른 추가 주주환원책이 나올지도 주목된다.

서울 서초구 삼성전자 사옥. 뉴시스

29일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 오전 3분기 확정실적을 발표하고 콘퍼런스콜을 진행한다.

삼성전자는 지난 8일 잠정실적 발표에서 3분기 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 126.6%, 782.5% 증가한 규모다. 분기 영업이익이 100조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

이번 실적 개선은 AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 반도체 호황이 이끈 것으로 분석된다. HBM 수요가 늘어난 데다 범용 D램 가격까지 상승하면서 메모리 사업의 수익성이 개선됐을 것으로 관측된다. 반면 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업은 적자를 이어갔을 것으로 예상된다.

실제 사업부별 실적과 함께 중장기 메모리 공급 전략도 주요 관심사다. 삼성전자는 지난 2분기 콘퍼런스콜에서 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기공급계약(LTA)으로 운영하는 방안을 추진한다고 밝혔다.

전날 실적을 발표한 SK하이닉스는 2027~2028년 전체 생산능력의 50% 이상을 장기공급계약으로 확보했다고 공개했다. 4분기에는 HBM4가 주력 제품으로 자리 잡을 것으로 전망했다.

삼성전자도 이번 콘퍼런스콜에서 HBM4 공급 확대와 고객사 확보 현황, 내년 생산능력 확충 계획 등을 구체적으로 제시할지 주목된다. AI 시장 성장에 대응해 고부가가치 메모리 공급을 확대하고 중장기 수요에 맞춰 생산능력을 어떻게 배분할지가 관건이다.

반도체 호황에 따른 주주환원 규모와 방식도 관심을 끈다. 전날 SK하이닉스가 현금배당과 자사주 매입·소각 등을 포함한 약 100조원 규모의 주주환원 계획을 발표하면서 삼성전자의 추가 환원책에 대한 기대도 커졌다.

삼성전자는 지난 8월 2024~2026년 주주환원 정책에 따른 잔여 재원이 90조~110조원에 이를 것으로 예상했다. 이는 3년간 발생한 잉여현금흐름(FCF)의 50%에서 이미 집행한 주주환원액을 제외한 규모다.

삼성전자는 이 가운데 3분기 정규배당을 포함해 약 30조원을 현금배당으로 지급할 계획이다. 구체적인 규모와 지급 방안은 이사회에서 확정할 예정이다.

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