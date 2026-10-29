스페인 고속철 추돌 사망 68명…"앞 정차중 뒷열차에 운행 신호"

스페인 마드리드 남부 톨레도주 우르다 인근에서 발생한 고속열차 추돌 사고의 사망자 수가 68명으로 늘었다. 2013년 스페인 열차 참사 이후 유럽 철도에서 발생한 최악의 인명 사고다.



카스티야라만차 광역자치주 당국자들에 따르면 이제까지 집계된 사망자는 68명이며 부상자는 100명을 넘는다. 부상자 58명은 병원으로 이송됐으며 15명은 위중한 상태라고 AFP 통신이 전했다.

열차 사고 현장. 로이터연합뉴스

주스페인 한국대사관에 따르면 한국인 10명이 탑승 중이었으며 그중 2명이 다쳐 병원 치료를 받았다.



이날 사고는 오전 9시가 되기 직전에 마드리드와 남부 안달루시아를 잇는 고속철로에서 국영 철도회사 렌페 AVE 기차가 민영 이리오 기차와 부딪히면서 발생했다. 두 기차 모두 모두 남행 중이었다.



객차 여러 칸이 선로에서 이탈해 둑 아래로 굴러떨어졌다. 두 열차에는 540여 명이 탐승해 있었다.



당국은 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 초기 조사 결과로는 컴퓨터 통신 장애로 모든 기차의 운행이 정지됐다가, 시스템이 복구되지 않은 상태로 운행 재개 결정이 잘못 내려지면서 렌페 기차가 정차 중인 이리오 기차를 들이받은 것으로 보인다.

저녁에도 계속되는 수색. AFP연합뉴스

AP, 로이터 통신에 따르면 오스카르 푸엔테 교통장관은 취재진에게 "우리 관점에선 불가해한 상황으로, 열차가 정지해 있고 우르다역 진입로에는 빨간 신호가 켜진 상태였는데 관제센터에서 운행 재개 결정이 내려졌다"며 "최고 시속 40㎞의 감속 권고도 없었다"고 말했다.



푸엔테 장관은 "컴퓨터와 소프트웨어에 의존하는 모든 시스템이 그렇듯 시스템에는 문제가 발생할 수도 있고 신속히 복구될 수도 있다"며 "그러나 이 시스템은 오전 8시 30분께 문제가 발생했고 8시 36분에 시스템이 정상 작동하지 않는 상태로 운행 재개 결정이 내려졌다"고 말했다.

푸엔테 장관은 운행 재개 결정이 '인적 오류' 때문인지는 조사해야 한다고 덧붙였다.

사고 현장. EPA연합뉴스

앞서 렌페도 성명에서 "우리가 알지 못하는 이유로" 이리오 기차가 정차해 있었다며 "렌페 기차는 지시에 따라 운행을 계속했고 충돌이 일어났다"고 밝혔다.

사고 현장을 찾은 페드로 산체스 총리는 "오늘 스페인 전체가 슬픔에 잠겼다"며 "우리는 이 문제를 샅샅이 조사하겠다. 부주의가 있었다면 반드시 밝혀내겠다"고 말했다.



산체스 총리는 올해 들어서만 두 건의 대형 열차 참사가 발생한 것은 "용납할 수 없는 일"이라며 "우리 고속철 시스템에 대한 신뢰를 재구축하기 위해 필요하다면 안전 강화에 나서야 할 것"이라고도 말했다.



지난 1월 안달루시아주 코르도바도 아다무스 인근에서 열차 충돌 참사가 벌어져 46명이 사망하고 150명 이상 다쳤다. 당시 사고로 그동안 철도 유지보수 투자가 부족했다는 지적이 잇달았다.

2013년 열차 탈선 사고에서도 약 80명이 사망했다. 이날 사고는 그 이후로 유럽에서 벌어진 기차 사고로는 최악의 참사라고 로이터 통신은 전했다.

사고 현장 방문한 산체스 총리. EPA연합뉴스

스페인은 총연장 3천900㎞를 넘는 유럽 최대 고속철도망을 보유한 국가다.



스페인에서 탈선과 충돌을 포함한 열차 사고는 2016년 45건에서 2024년 57건, 지난해 69건으로 증가했다.

스페인 경쟁 당국 데이터에 따르면 올해 상반기 2천500만명이 고속철을 이용했으며 이는 작년 동기보다 14% 감소한 것이다.



로이터 통신은 유럽연합(EU) 집행위원회의 데이터를 인용해 스페인의 고속철로 유지관리 투자가 다른 EU 국가에 뒤처진다고 전했다. 스페인은 2018∼2022년 연평균 15억유로(약 2조2천500억원)를 고속철도망에 투입했지만, 대부분은 신규 건설에 들어갔으며 유지관리와 교체, 개선에는 16%만 쓰였다.

<연합>

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