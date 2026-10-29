180만원→300만원…강남 아닌 강북에 무슨 일이 [숫자 뒤의 진실]

서울 아파트 임대차 거래에서 월세 비중이 올해 처음 절반을 넘었다. 월세 거래도 줄었지만 전세 거래가 훨씬 많이 줄면서 비중이 역전됐다.

서울의 아파트 밀집 지역 전경. 올해 1~9월 서울 아파트 임대차 거래에서 월세 비중이 51.0%로 처음 절반을 넘었다. 사진은 기사에 등장하는 특정 아파트 단지와 관련 없음. Pexels

월세 300만원이 넘는 계약은 강남권뿐 아니라 서울 외곽에서도 나오고 있다.

29일 서울부동산정보광장에 따르면 올해 1~9월 서울 아파트 임대차 거래 17만2027건 가운데 월세(반전세 포함)는 8만7740건으로 51.0%였다. 지난해 같은 기간(43.7%)보다 7.3%포인트 높다.

월세 거래는 지난해 1~9월 9만310건에서 올해 8만7740건으로 2.8% 감소했다. 같은 기간 전세 거래는 11만6272건에서 8만4287건으로 27.5% 줄었다. 전세 감소율이 월세의 약 10배다.

월세 거래가 전세보다 많은 자치구는 지난해 4곳에서 올해 13곳으로 늘었다. 강북구, 마포구, 용산구 등이 여기에 들어간다. 성북구와 도봉구는 월세 비중이 각각 44.7%로, 전세 거래가 더 많았다.

통계 집계가 시작된 2011년 이후 연간 월세 비중이 50%를 넘은 적은 없었다. 지난해 44.5%가 역대 최고치였지만, 올해는 9월까지 누적 거래에서 월세 비중이 처음으로 절반을 넘어섰다.

◆같은 단지 월세 180만→300만원…강북구 임대료 26.7% 상승

월세 가격도 올랐다. 한국부동산원의 9월 전국주택가격동향조사에서 서울 아파트 평균 월세는 166만1000원으로, 지난해 같은 달(144만3000원)보다 21만8000원(15.1%) 올랐다. 중위 월세는 120만원에서 140만원이 됐다.

고액 월세 계약은 더 빠르게 늘고 있다. 국토교통부 실거래가에 따르면 올해 1월 1일부터 10월 23일까지 서울 전용 61~85㎡ 아파트에서 월세 300만원을 넘긴 계약은 3289건이다. 지난해 같은 기간(2858건)보다 431건(15.1%) 많다.

서울 외곽에서도 월세 300만원대 계약이 이어졌다. 강북구 미아동 한화포레나미아에서는 올해 3월 이후 보증금 5000만원에 월세 300만~315만원인 계약이 4건 체결됐다.

성북구 길음동 길음뉴타운4단지 e편한세상 전용 84㎡는 지난해 3월 보증금 1억원에 월세 180만원(7층)으로 계약됐다. 올해 8월에는 같은 면적 9층이 같은 보증금에 월세 300만원으로 계약돼, 월세 차이가 120만원이다.

은평구 응암동 녹번역e편한세상캐슬 전용 84㎡는 지난해 9월 보증금 5000만원에 월세 210만원이었고, 올해 9월에는 같은 보증금에 월세 300만원이었다.

서울 아파트 단지를 배경으로 월세가 180만원에서 300만원으로 오른 상황을 표현한 이미지. 전세 거래 감소와 월세 부담 증가로 달라진 임대차 시장을 시각화했다. 생성형 AI 이미지

지역별 임대료 상승률은 외곽이 높았다. 상업용 부동산 서비스기업 알스퀘어의 올해 2분기 서울 주택 전월세시장 보고서를 보면, 전용 60~85㎡ 아파트의 평균 환산 월 임대료는 317만원으로 1년 전보다 13.5% 올랐다.

강북구가 26.7%, 강동구가 26.4%, 노원구가 24.6% 올라 서울 평균을 웃돌았다. 환산 월 임대료는 실제 월세에 보증금을 월세로 바꾼 금액을 더한 지표다.

◆전세 감소 원인 놓고 공방…2028년 입주 물량 1만4615가구

전세 거래 감소의 원인을 두고 정부와 정치권의 해석이 갈렸다. 정일영 더불어민주당 의원은 지난 23일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 실거주 요건 강화와 민간임대사업자 규제가 전세 물량 감소와 월세 전환에 영향을 줬다고 지적했다.

홍지선 국토교통부 장관은 실거주 규제의 영향 가능성을 일부 인정하면서도 근본 원인은 공급 부족이라고 설명했다. 규제가 없는 지방에서도 전월세 매물이 줄고 있고, 최근 3년간 감소한 인허가·착공 물량의 영향이 지난해와 올해부터 나타나고 있다는 것이다.

오세훈 서울시장은 지난 19일 국토교통위원회의 서울시 국정감사에서 동북권과 서남권의 전세 물량이 70~80% 줄었다고 주장했다. 오 시장은 실거주 중심의 부동산 정책을 바꿔야 한다고 촉구했다.

앞으로 서울 아파트 입주 물량도 줄어들 전망이다. 부동산R114에 따르면 올해 2만5452가구에서 내년 2만3510가구로 7.6% 감소하고, 2028년에는 1만4615가구로 내년보다 37.8% 더 줄어든다. 실제 입주 물량은 공사 진행 상황과 일정 변경에 따라 달라질 수 있다.

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