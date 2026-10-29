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李대통령 또다시 비판한 유시민 “진영 해체한 尹과 똑같아”

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구윤모 기자 iamkym@segye.com

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“지지율 떨어지면 임기 채우지 못할 수도”
“민주당 지도부, 갈라진 진영 복원해야”

진보 논객 유시민 작가가 또다시 이재명 대통령을 비판했다. 이 대통령이 윤석열 전 대통령과 같이 진영 해체를 하며 스스로 고립되고 있다고 지적했다.

 

유 작가는 28일 유튜브 방송 ‘박시영TV’에 출연해 “국정수행 지지율 하락의 제일 큰 문제는 진영의 해체”라며 “윤석열 딱정벌레가 자기 집을 다 해체했는데, 지금 정부와 이 대통령도 똑같이 한다”고 밝혔다.

유시민 작가. 뉴시스
유시민 작가. 뉴시스

그는 ‘군주민수’(君舟民水)를 언급하며 “민심의 역류가 몰아치면 배가 엎어질 수도 있다는 것”이라며 “이 지표가 말해주는 바는 대통령이 많은 국민에게 신임받지 못한다는 것”이라고 지적했다.

 

유 작가는 국정 수행 지지율이 낮아질수록 대통령이 추진하려던 정책과 목표를 실현하기 어려워진다고 설명했다. 그러면서 “극단적인 경우에는 박근혜나 윤석열처럼 임기를 채우지 못하기도 한다”고 경고했다.

 

유 작가는 진영 해체에 따른 이 대통령의 고립과 관련한 일례로 더불어민주당 김민석 대표가 추진한 당 공식 유튜브 채널 ‘민주당TV’를 언급했다.

 

유 작가는 “이 대통령이 지지해 세운 당 대표인 김 대표가 방송을 개편하며 책임자를 소위 성남파 김남준 의원한테 맡겼다”며 “김 의원은 이 대통령을 제외한 나머지 모든 정치적 리더나 비평가를 씹고 다니는 비평가를 주로 써서 방송한다”고 지적했다. 그는 “이 대통령 자신이 (취임) 1년 반 동안 자기 자신을 고립시키는 길로 계속 왔다. 그 결과가 진영의 해체”라고 강조했다.

 

유 작가는 김 대표를 향한 비판도 이어갔다. 그는 “당 대표 선거에서 상대방을 분열주의자, 신천지로 몰았는데 (득표를) 반밖에 못 받았다”며 “전당대회를 치르며 당 지지층에서 김 대표는 이미 반을 잃었다. 지금 결과는 그때부터 개선을 못 했다는 것만 보여주는 것”이라고 꼬집었다.

 

유 작가는 민주당 지도부를 향해 진영 복원을 주문했다. 그는 이 대통령이 진영 복구 의지가 있는지 잘 모르겠다고 지적하며 “당 대표가 갈라진 진영을 다시 복원해 이 대통령과 함께 내란을 극복하고 이겨내고 정권을 교체했던 그때의 진영을 다시 짜야 한다”고 촉구했다.


구윤모 기자 iamkym@segye.com 기자페이지 바로가기

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