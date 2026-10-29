한강물로 냉난방… 수열에너지 6배 확대

서울시가 한강과 상수도 도수관로 물의 열에너지를 활용한 수열에너지 보급을 확대한다. 수열에너지는 공기보다 온도가 천천히 변하는 물이 품고 있는 열을 냉난방에 이용하는 재생에너지로, 화석연료 대비 에너지 비용을 20∼50% 절감할 수 있는 것으로 알려져 있다.



시는 수열에너지 누적 보급량을 2030년까지 305MW로 확대할 계획이라고 28일 밝혔다. 2030년 목표는 현재 누적 보급량(9월 기준)인 53MW의 약 6배에 해당하는 규모다. 시는 수열에너지를 개별 건물의 냉난방 설비를 넘어 서울의 수자원 기반시설과 도시개발을 연결하는 새로운 재생열 공급망으로 육성한다는 구상이다. 이를 위해 신규 공급모델 개발, 전 과정 밀착지원, 제도개선을 중점 추진한다.



시는 기존 상수도 원수관로를 활용해 잠실 스포츠·MICE, 성수동 K-PROJECT, 동서울터미널 복합개발 등 6개소에 110MW 규모의 수열에너지 도입을 추진하고 있다. 특히 용산국제업무지구에 한강 원수를 직접 취수해 공급하는 수열에너지 선도모델 도입을 검토하고 있다.



공동주택의 재생열에너지 도입도 적극 지원한다. 서울에너지공사는 사업지별 특성을 고려해 수열·지열 등 다양한 재생열원을 조합하는 맞춤형 ‘에너지믹스’ 컨설팅을 제공할 방침이다.



수열에너지 도입 검토 시점은 건축·도시계획 초기 단계로 앞당긴다. 연면적 1만㎡ 이상이면서 도수관로 500m 이내에 위치한 공공건축물은 건축 기획단계부터 수열에너지 도입 가능성을 검토하도록 할 계획이다. 민간 개발사업도 도시관리계획 수립 초기부터 수열 도입 가능성을 검토하도록 제도화한다. 시는 다음달부터 ‘서울 재생열 활성화 협의체’를 구성·운영해 사업자가 기관마다 찾아다니며 개별 협의하던 부담을 줄일 계획이다.

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