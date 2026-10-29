주문 오기 전 예측해 준비… AI 업은 ‘배민’

배달의 민족(배민) 운영사 우아한형제들은 28일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 우아한테크콘퍼런스2026을 개최하고 ‘멈추지 않는 도시를 만드는 기술’을 주제로 기술 전략을 공개했다. 김범석 우아한형제들 대표는 기조연설에서 “배민이 만들고 싶은 도시는 고객이 원하는 것이 필요한 순간 바로 닿는 ‘심리스 시티(Seamless City)’”라며 “발생하지 않은 주문을 예측하고 고객, 가게, 라이더, 로봇까지 연결해 변수가 많은 현실에서 수많은 결정을 실시간으로 내리는 최적화를 통해 문제를 풀어가고 있다”고 말했다. 그는 “AI가 고객의 의도를 이해하고, 고객이 허용한 범위 안에서 탐색과 선택, 반복되는 주문까지 자동으로 수행하게 될 것”이라며 “언젠가는 ‘배달을 기다린다’는 말 자체가 낯설어질 것”이라고 했다.

김범석 우아한형제들 대표가 28일 서울 강남구 그랜드인터컨티넨탈서울파르나스에서 열린 '우아한테크콘퍼런스 2026'에서 기조연설을 하고 있다. 우아한형제들 제공

배민에 따르면, AI를 활용한 배달시간 예측 기술도 고도화했다. 고객 관련 변수 3000여개를 분석해 맞춤형 혜택과 메뉴를 추천하는 초개인화 엔진을 구축했다. 메뉴별 주문량과 처리 속도를 반영한 조리시간 예측 모델은 기존 대비 평균 오차를 50% 줄였다. 지역 혼잡도 등 58개 데이터를 활용해 2배 이상 높인 배달시간 예측 정확도가 대표적이다. 날씨별 배달 수요에도 선제적으로 대응하고 있다. 비가 오기 전 지역별 라이더 수요를 예측해 우천 시 대응시간을 약 80% 단축했다. 고명석 우아한형제들 최고기술책임자(CTO)는 “대기 시간을 최소화하고 사람이 일일이 조율하지 않아도 돌아가며, 문제가 생겨도 멈추지 않는 시스템을 만들고 있다”며 “더 잘 예측하고 판단해 스스로 실행하고 그 결과를 바탕으로 다시 예측을 개선하는 것이 배민이 추구하는 기술”이라고 밝혔다.

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