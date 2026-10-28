“펑 소리에 달렸다”…인천 가스 폭발 현장서 밸브 잠근 시민, 배우 윤대열이었다

인천의 한 상가에서 발생한 가스 폭발 사고 현장에서 액화석유가스(LPG)통 밸브를 잠그고 경찰에 신고한 시민이 배우 윤대열(48)인 것으로 알려졌다.

배우 윤대열 인스타그램 갈무리

28일 연합뉴스에 따르면 윤씨는 전날 오전 8시45분쯤 인천 검단구 마전동의 한 상가 건물 1층 부근에서 산책하던 중 가스 폭발 사고를 목격했다.

윤씨는 사고 현장으로 달려가 건물 외부에 설치된 대형 액화석유가스(LPG) 통 2개의 밸브를 잠근 뒤 112와 119에 신고했다. 사고 현장 인근에 거주하던 윤씨는 평소 LPG통이 놓인 위치를 알고 있어 빠르게 대응할 수 있었던 것으로 전해졌다.

윤씨는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사고 현장에서 자신보다 먼저 부상자를 챙기고 차량을 통제하며 신고한 시민들이 있었다고 밝혔다.

그는 “2차 피해가 우려돼 건물 뒤에 가스통을 잠근 것뿐”이라며 “다치시고 피해 입으시고 슬픔 속에 계신 피해자 가족분들이 우선”이라고 말했다. 이어 “본의 아니게 언론에 제가 나오게 돼 너무 죄송하고 부끄러울 따름”이라며 “이 사고의 본질을 제가 흩트려 놓을까 두렵기도 하다”고 덧붙였다. 아울러 부상자와 피해자 가족들의 빠른 쾌유를 기원했다.

경찰 관계자는 “윤씨의 적극적인 행동으로 큰 화재로 이어지지는 않은 것으로 파악됐다”고 말했다.

이번 사고로 폐업한 상가의 시설물을 철거하던 60대 남성 3명과 60대 여성 1명 등 4명이 얼굴 등에 1~2도 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

경찰은 가스 밸브를 잠그지 않은 상태에서 철거 작업을 하던 중 폭발이 발생한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

사고 현장 모습. 뉴시스(인천소방본부 제공)

한편 윤씨는 2007년 연극 ‘관객모독’으로 데뷔한 윤대열은 영화 ‘군도: 민란의 시대’, ‘암살’, ‘아수라’, ‘범죄도시’, ‘헌트’, ‘서울의 봄’, ‘브로큰’과 드라마 ‘미스터 션샤인’ 등에 출연했다.

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