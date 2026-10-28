잠든 후배 여경 태우고 인천→속초 내달린 경찰관… 대기발령·직무 고발

잠이 든 후배 여성 경찰관을 차량에 태워 인천에서 강원도까지 내달린 선배가 직무 고발된다. 인천 삼산경찰서는 감금과 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 모 지구대 소속 30대 A 경장을 직무 고발할 예정이라고 28일 밝혔다.

A 경장은 지난달 같은 지구대 소속이었던 정식 임용을 앞둔 시보 B 순경을 자신의 차 안에 감금한 채 강원도 속초까지 이동한 의혹을 받고 있다. B 순경은 전날 지구대 팀장에게 관련 내용을 보고했으며, 경찰은 이날 A 경장을 대기발령 조치했다.

A 경장은 당시 야간근무를 마친 뒤 퇴근길에 B 순경과 다른 경찰관 C씨를 본인 차량에 태웠으며, C씨를 내려준 뒤 인천을 벗어난 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 “직무 고발에 따른 수사는 공정성을 위해 삼산서가 아닌 다른 경찰서나 인천경찰청이 맡을 예정”이라고 말했다.

앞서 B 순경은 “(제가) 잠든 사이 A 경장이 경기 가평휴게소로 향했다”면서 “이후 집으로 돌아가겠다는 의사를 밝혔는데도 속초로 이동했고 식당에서 술까지 주문하려했다”는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.

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