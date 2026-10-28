‘장윤기 사건’ 재판서 “수사팀장이 케이블타이 말도 꺼내지 마라” 증언 나왔다

여고생 살해범 ‘장윤기 사건’의 재판에서 “당시 수사팀장이 케이블타이 관련 수사를 제지하고 감식 보고서 제출도 만류했다”고 증언했다.

광주지법 형사12단독 이승연 부장판사는 28일 공무상비밀누설과 증거인멸·은닉 방조 등의 혐의로 기소된 광주 광산경찰서 전 강력팀장 박모 경감(58)과 김모 경사(41)에 대한 공판을 열었다.

광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기. 뉴스1

이날 증인으로 출석한 당시 수사팀 소속 A 경사는 박 경감이 장윤기 차량에서 케이블타이가 발견됐다는 보고에 “말도 꺼내지 말라”고 제지했다고 증언했다.

A 경사는 장윤기의 범행에 성적 목적이 있다고 보고 강간살인 혐의 적용을 건의했다고 밝혔다. 케이블타이를 이용한 범행 가능성도 조사하려 했지만 박 경감이 재차 가로막았다고 주장했다.

또 지난 7월 케이블타이 관련 내용이 담긴 감식 결과 보고서를 확인하고 검찰에 제출하자고 건의했지만 박 경감이 만류했다고 증언했다. 당시 박 경감이 “문제 되면 내가 책임지겠다”고 말했다는 취지의 증언도 했다.

하지만 박 경감의 변호인 측은 A 경사의 증언을 반박했다. 변호인 측은 장윤기 사건 1심 재판부는 케이블타이를 강간살인의 범행 도구로 인정하지 않아 당시 증거 가치가 불분명했다고 반박했다.

특히 A 경사가 차량 수색 현장에 참여하지 않았고 케이블타이를 직접 보지도 못했다는 점을 지적했다. A 경사는 수사 당시에는 증거 은닉을 의심하지 않았지만 7월 수색 영상을 확인한 뒤 케이블타이가 사라진 경위에 의문을 품게 됐다고 설명했다.

박 경감과 김 경사는 장윤기의 아버지에게 차량과 주거지 관련 정보를 제공한 사실 등은 인정하면서도 증거 은닉 방조 혐의 등은 부인하고 있다.

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