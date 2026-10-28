FT “러시아에 기울어진 韓행보, 유럽 동맹국들 우려”...외교부 “사실과 달라”

한국이 국익을 앞세워 우크라이나를 침공한 러시아와 관계 개선을 보이고 있어 유럽 동맹국들의 우려가 커지고 있다는 해외 언론의 보도가 나왔다. 외교부는 “사실과 다르다”며 한국은 국제적 노력에 동참하고 있다고 즉각 반박했다.

28일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 “한국의 북극항로 시범 운항과 지난 7∼8월 한국에서 러시아로 총 17만6000t 이상의 석유제품이 수송됐다는 보도 등이 유럽 외교관들의 우려를 키웠다”고 전했다. 그러면서 이 같은 사례 탓로 일부 유럽 외교관들이 한국을 경제·안보적 이해관계를 공유하는 유사 입장국으로 여기는 데 의문을 제기했다고 분석했다. 한국이 신뢰할 수 있는 파트너인지에 대한 우려를 표시한 셈이다.

익명을 요구한 한 서울 주재 유럽 외교관은 FT에 “(한국은) 사실 (유럽과) ‘뜻을 함께하는’ 유사 입장국이 아니다”라며 “그들의 태도는 (우크라이나) 전쟁이 영원히 지속되지는 않을 것이며 전쟁이 끝나자마자 러시아와 곧바로 다시 거래하고 싶다는 것”이라고 말했다.

특히 FT는 북극항로 시범 운항에 대해 유럽 외교관들이 한국의 러시아 편향을 보여주는 상징적 사례라고 설명했다. 시범 운항에 러시아의 광범위한 협력이 필요한 탓이다. 아울러 이런 유럽의 우려가 이재명 정부 출범 이후 커졌다고도 봤다. 러시아 특사 출신인인 더불어민주당 송영길 의원이 대통령 평화외교특보 위촉과 지난해 11월 국가정보원 유관 기관이 러시아 싱크 탱크와 비공개회의를 연 것도 같은 맥락이라고 FT는 분석했다.

이에 한국 외교부는 FT에 “한국이 러시아에 지나치게 기울고 있다는 일부 우려는 사실과 다르다”며 반박했다. 외교부는 “한국 정부는 국제사회의 책임 있는 일원으로서 전쟁을 종식하고 평화를 회복하기 위한 국제적 노력을 지지하고 이에 동참하고 있다”고 강조했다.

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