전북교육청, 교육부 시도교육청 평가 17개 지표 통과

전북교육청이 교육부의 2026년 시도교육청 평가에서 정량평가 17개 지표를 모두 통과하고 사교육비 경감 정책을 우수 사례로 인정받았다. 도내 학생의 사교육 참여율은 66.4%로 전국에서 가장 낮았으며, 교육청은 평가 결과에 따라 재정 특전 3억7500만원을 확보했다.

28일 전북교육청에 따르면 이번 평가에서 사교육비 경감과 고교학점제 안착, 기초학력 보장, 이주배경 학생 교육력 제고 등 국가 책임 공교육 강화와 관련한 5개 지표가 모두 전국 평균을 웃돌았다. 지난해까지 3년 연속 최우수 교육청에 선정된 데 이어 올해도 정량평가 전 지표를 통과했다.

도교육청은 사교육비 부담을 줄이기 위해 초등 무상 예체능·돌봄을 확대하고, 중등 학력 향상 도전 학교 100곳을 운영했다. 24시간 진로·진학 상담 체계를 구축하고 대학생 학습 멘토링, 대입 윈터·서머 스쿨, 돌봄 건강 도시락 등 지역 특성을 반영한 사업도 추진했다.

그 결과 전북의 사교육 참여율은 66.4%로 전국 17개 시도 중 가장 낮았다. 학생 1인당 월평균 사교육비는 33만2000원으로, 전년보다 3.5% 감소했다.

평가에 따른 재정 특전은 정량평가 통과에 따른 2억5000만원과 우수정책 선정에 따른 1억2500만원을 합쳐 총 3억7500만원이다.

천호성 전북도교육감은 “모든 아이가 배움에서 소외되지 않고 스스로 살아가는 힘을 키우도록 현장이 체감할 수 있는 교육정책을 추진할 방침”이라고 말했다.

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