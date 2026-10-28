‘공공주도 개발, 2035년 목표’…새만금 개발 기본계획 변경안 확정

35년간 이어져 온 새만금 개발이 공공 주도 방식으로 전환되고 개발 목표 연도도 2035년으로 앞당겨지면서 사업 실행에 속도가 붙을지 주목된다. 새만금개발청과 전북도는 첨단산업 중심의 산업구조 개편과 재생에너지 확대를 토대로 기업 투자를 촉진하고, 개발 성과를 지역 일자리와 도민 소득으로 연결하는 데 주력할 방침이다.

정부는 28일 오후 새만금33센터에서 한성숙 국무총리 주재로 정부·민간 위원들이 참석한 가운데 제35차 새만금위원회를 열고 새만금 기본계획(MP) 변경안을 의결했다고 밝혔다.

한성숙 국무총리(가운데)가 28일 오후 새만금33센터에서 새만금 기본계획(MP) 변경안을 논의하기 위해 정부·민간 위원들이 참석한 가운데 열린 제35차 새만금위원회에서 인사말을 하고 있다. 전북도 제공

변경안의 핵심은 개발 목표 연도를 기존 2050년에서 2035년으로 15년 앞당기고, 민간에 의존하던 내부 개발을 공공 주도로 전환하는 것이다. 기존 계획상 2050년까지 매립하기로 한 240.5㎢ 가운데 169.6㎢를 2035년까지 우선 매립해 산업·도시 용지를 적기에 공급하고 기업 수요에 맞춰 토지를 유연하게 활용할 수 있도록 개발 체계도 재정비했다. 새만금개발청과 전북도는 공공 주도로 개발 불확실성을 줄여 기업 투자를 유도하고 사업 추진 속도를 높일 수 있을 것으로 기대한다.

첨단산업과 재생에너지 중심의 성장 기반도 강화된다. 현대차그룹의 9조원 투자 계획을 바탕으로 로봇·인공지능(AI)·수소 산업을 육성하고, 재생에너지 발전 용량을 10GW까지 확대해 재생에너지 100% 사용(RE100) 산업단지 조성과 첨단기업 유치에 필요한 에너지 공급 기반을 마련할 계획이다. 새만금과 주변 도시를 하나의 경제권으로 연결하는 초광역 발전 전략도 추진한다.

한성숙 국무총리(가운데)가 28일 오후 새만금33센터에서 새만금 기본계획(MP) 변경안을 논의하기 위해 정부·민간 위원들이 참석한 가운데 열린 제35차 새만금위원회에서 회의를 주재하고 있다. 전북도 제공

다만, 기본계획 변경이 실제 투자와 개발 성과로 이어지려면 전력·용수·교통 등 기반 시설을 적기에 확충하는 것이 관건이다. 이원택 전북도지사는 이날 회의에서 기업 투자가 기반 시설 부족으로 지연되지 않도록 정부의 신속한 후속 조치를 요청했다. 새만금개발공사 공사채의 적기 발행과 상·하수도 국비 지원을 건의하고 전력과 용수 공급시설의 선제적 확충을 주문했다.

이와 함께 새만금 산업단지의 RE100 산단 지정과 새만금 신항 접안 시설 및 배후 부지 조성의 재정 사업 전환도 건의했다. 남북3축 도로의 예비타당성조사 통과와 식품산업단지 조기 개발을 위한 정부 지원도 요청했다.

새만금개발청과 전북도는 기본계획 확정 이후 광역기반시설 설치계획 용역 등 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 정부 및 관계 기관과 협력을 강화하고, 초광역권 전략산업 특구 조성 등 주요 현안도 추진해 기업의 안정적인 입주와 첨단산업 생태계 조성을 뒷받침할 계획이다.

이원택 전북도지사는 “새만금은 국가가 시작한 사업인 만큼 이제 국가가 성과로 답해야 하며, 더 이상 새로운 약속이 아닌 눈앞의 변화로 보여드려야 한다”며 “새만금의 변화가 기업 투자와 지역 일자리, 도민 소득으로 이어지도록 끝까지 책임을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 새만금상시해수유통운동본부와 새만금도민회의는 새만금 기본계획 변경안 심의를 앞둔 이날 오후 새만금33센터 앞에서 기자회견을 열고 “새만금위원회는 어민·도민, 시민사회를 배제하고 준설·매립을 벗어나지 못한 기본계획 변경안을 부결하고, 민관 협의로 지속 가능한 새만금 새판짜기에 나설 것”을 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지