“여행 가방만 7800점”…30년간 모은 이랜드 컬렉션, 기네스 올랐다 [현장]

28일 서울 강서구 마곡동 이랜드글로벌R&D센터 로비. 높게 뻗은 천장 아래 양옆으로 통유리가 늘어서 있고, 그 너머로 수백 점의 옷과 재봉틀이 빼곡히 들어차 있었다. 거대한 박물관 한가운데 선 듯한 이곳에 ‘세계 최대’라는 이름표가 더해졌다.

28일 서울 강서구 이랜드R&D센터에서 '기네스 세계 기록 공식 인증식'이 열렸다. 박윤희 기자

이날 이랜드그룹이 소장한 여행 가방 7816점과 북엔드 4674점이 기네스 세계기록 2개 부문에 공식 등재됐다. 국내 기업이 소장품으로 기네스 세계기록에 오른 것은 이번이 처음이다.

두 컬렉션은 이랜드뮤지엄이 1995년부터 수집해 온 것으로, 각각 ‘세계 최대 규모의 여행 가방 컬렉션’과 ‘세계 최대 규모의 북엔드 컬렉션’으로 기록됐다. 인증식에는 손민영 기네스 세계기록 심사관과 한우석 이랜드뮤지엄 대표, 서영희 이랜드뮤지엄 총괄디렉터가 참석했다.

한 대표는 수집을 시작한 배경에 대해 “당시 선진국들이 문화예술에 투자하는 모습을 보며 30년 후 한국에서도 문화예술이 중요한 분야로 자리 잡을 것으로 생각했다”며 “30년 전 시작한 작은 수집이 오늘 세계 기록이 됐고, 미래를 여는 자산이 될 것”이라고 말했다.

◆ 패션 아카이브 30만점부터 영화·스포츠 소장품 100만 점 수집

영화배우 마릴린 먼로가 실제 착용했던 의상이 이랜드R&D 아카이브 수장고에 보관돼 있다. 박윤희 기자

이날 처음 공개된 지하 수장고에는 이랜드뮤지엄이 모은 방대한 자료가 보관돼 있었다. 패션과 음악, 영화, 스포츠, 예술 등 전 분야를 아우르는 소장품은 모두 100만 점이 넘는다.

가장 눈에 띄는 것은 약 2000평 규모 공간에 보관된 의류 샘플 30만 점이다. 밀리터리룩부터 넥타이, 원피스까지 종류가 다양했고, 두꺼운 모직부터 가벼운 실크까지 소재도 폭넓어 시대별 인기 의상과 디자인의 변천사를 한눈에 확인할 수 있다.

전설적인 가수들의 무대 의상과 세계적인 디자이너들의 작품도 볼 수 있었다. 아카데미 수상작에 실제 쓰인 영화 소품과 스포츠 스타들의 유니폼도 보관돼 있다.

이랜드R&D 아카이브 수장고에 전시된 여행가방 컬렉션. 박윤희 기자

이들 소장품은 전시에 그치지 않고 패션 디자인과 상품 기획에도 쓰인다. 정혜림 패션연구소장은 “실제로 이곳에 있는 샘플들은 신제품 개발과 시즌 기획에 활용하고 있다”며 “언제 어떤 자료를 빌려 갔는지 대여 내역을 시스템에 기록해 관리하고 있다”고 설명했다.

이랜드R&D 아카이브 수장고에 전시된 의류 샘플들. 박윤희 기자

섬유로 된 옷은 보관실 온도나 습도가 맞지 않으면 훼손되기 쉬워 관리도 까다롭다. 서 총괄디렉터는 “옷은 섬유로 만들어져 보존에 많은 시간과 노력이 든다”며 “패션이 주력 사업인 만큼 그 뿌리가 되는 원천 자료를 관리하는 데 공을 들이고 있다”고 말했다. 이어 “모든 소장품에는 이랜드의 진심과 애정이 담겨 있다”고 강조했다.

◆ 호텔·외식 브랜드에도 소장품 활용

이랜드뮤지엄은 소장품을 외부 전시뿐 아니라 그룹 내 브랜드 사업과도 연계하고 있다.

한 대표는 평창 동계올림픽 사례를 소개했다. 그는 “켄싱턴호텔 평창에 동계올림픽 관련 소장품을 전시했고, 이를 본 국제올림픽위원회(IOC) 관계자들이 그 자리에서 베이스캠프 숙소로 선정하기도 했다”고 말했다.

이랜드R&D 아카이브 수장고에 전시된 북엔드. 박윤희 기자

외식 브랜드 애슐리에도 문화 콘텐츠를 접목했다. 영화 ‘바람과 함께 사라지다’에서 착안한 브랜드 이야기를 매장에 적용하고, 영화 속 의상과 포스터 등을 특화 매장에 전시해 식사와 함께 문화 콘텐츠를 경험할 수 있도록 했다.

또 켄싱턴호텔 설악의 ‘애비로드 라운지’에서는 존 레논이 입었던 무대 의상과 셔츠, 멤버 전원의 친필 사인이 담긴 기타, 폴 매카트니의 친필 메시지와 악보, 조지 해리슨의 친필 가사 등 비틀즈 관련 소장품을 볼 수 있다.

켄싱턴호텔 여의도의 스포츠 바 ‘양키스앤머치’에서는 뉴욕 양키스와 뉴욕 메츠 선수들이 실제로 사용한 야구 배트와 글러브 등을 전시해 미국 프로야구의 역사와 문화를 접할 수 있다.

해외 문화기관과의 협업도 이어졌다. 서 총괄디렉터는 미국 로스앤젤레스(LA) 아카데미뮤지엄 개관 전시에 이랜드 소장품을 대여해 선보였다고 밝혔다. 서 총괄디렉터는 “이제 100만 점의 아카이브가 미래를 여는 자산이 될 것”이라고 말했다.

◆ 소장품 공개 확대…기네스 30개 부문 도전

왼쪽부터 한우석 이랜드뮤지엄 대표, 손민영 기네스 세계 기록 심사관, 서영희 이랜드뮤지엄 총괄디렉터. 박윤희 기자

이랜드그룹은 소장품과 수장고의 외부 공개를 단계적으로 확대하고, 패션 연구와 상품 기획, 그룹 내 브랜드 사업에도 활용할 계획이다.

기네스 세계기록 추가 등재도 추진한다. 최대 30개 부문에서 기록에 도전하고, 이랜드글로벌R&D센터를 대규모 컬렉션을 갖춘 패션 연구개발 거점으로 육성한다는 목표다.

한 대표는 “향후 소장품을 순차적으로 공개해 고객들과 소통할 수 있도록 준비하고 있다”며 “이랜드글로벌R&D센터를 세계 최대 규모의 컬렉션을 갖춘 패션 연구개발센터로 발전시키겠다”고 말했다.

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