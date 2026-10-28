“뒷좌석이 움직이는 VIP 라운지”…캐딜락 에스컬레이드의 진화

캐딜락이 고급 대형 스포츠유틸리티차(SUV)인 ‘에스컬레이드’의 첨단 편의사양을 강화하고 순수 전기차 라인업을 확대하며 ‘쇼퍼 드리븐’(운전기사가 운전하는 차량) 시장 공략에 나섰다.

1998년 처음 출시된 에스컬레이드는 글로벌 누적 판매 100만대를 돌파한 캐딜락의 대표 플래그십 SUV다. 약 30년간 대형 차체와 강력한 주행 성능을 앞세워 고급 SUV 시장에서 입지를 다져온 가운데 최근에는 뒷좌석 탑승자의 편의성과 업무 환경을 강화하는 데 주력하고 있다.

사진= 캐딜락 제공

28일 캐딜락에 따르면 ‘2026 더 뉴 에스컬레이드’의 롱휠베이스 모델인 ESV에는 ‘2열 이그제큐티브 시트 패키지’가 기본 적용된다. 14방향 전동 조절이 가능한 고급 좌석에는 마사지와 열선·통풍, 허리 지지 기능 등이 탑재돼 장거리 이동의 편안함을 높였다.

뒷좌석에서 업무를 볼 수 있도록 전용 커맨드 센터와 수납식 트레이 테이블, 무선 충전 패드 2개도 마련했다. USB-C 포트와 220V 전원 콘센트도 갖춰 노트북 등 전자기기를 편리하게 사용할 수 있다.

엔터테인먼트 기능도 강화했다. 2열에는 12.6인치 개인용 디스플레이와 헤드레스트 스피커를 적용했으며, ESV 모델에는 최대 42개 스피커로 구성된 AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템을 탑재했다. 앞좌석과 뒷좌석에서 각각 다른 음향 설정을 이용할 수도 있다.

View of the 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum interior, with a focus on the display.

Interior view of the 2025 Cadillac Escalade Sport Platinum from front of vehicle looking through to back of vehicle showing three rows of seating.

승차감을 높이기 위한 첨단 서스펜션 기술도 적용됐다. ‘마그네틱 라이드 컨트롤 4.0’은 초당 1000회 노면 상태를 분석해 서스펜션 감쇠력을 조절하고, ‘어댑티브 에어 라이드 서스펜션’은 주행 상황에 맞춰 차체 높이를 조정한다.

운전 편의사양으로는 GM의 핸즈프리 주행 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’가 새롭게 적용됐다. 운전자가 전방을 주시하는 조건에서 국내 약 2만3000㎞의 고속도로 구간에서 핸즈프리 주행과 자동 차선 변경을 지원한다. 티맵 커넥티드 서비스와 음성인식 서비스 ‘누구 오토’도 탑재됐다.

캐딜락은 에스컬레이드의 전동화 라인업도 확대하고 있다. 순수 전기 풀사이즈 SUV ‘에스컬레이드 IQ’에 이어 차체 길이를 늘린 ‘에스컬레이드 IQL’을 국내에 선보였다.

에스컬레이드 IQL은 전장 5820㎜, 휠베이스 3460㎜의 대형 차체를 바탕으로 넓은 실내 공간을 확보했다. 2열 이그제큐티브 시트를 기본 적용해 전기차에서도 뒷좌석 탑승자의 편의성을 강화했다.

캐딜락은 내연기관 모델부터 순수 전기차까지 에스컬레이드 라인업을 넓히고 고급 편의사양을 강화해 쇼퍼드리븐 고객의 수요에 대응한다는 전략이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지