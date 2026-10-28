‘4000회 출동’ 경북 닥터헬기…안동병원, 응급의료 협력체계 맞손

안동의료재단 안동병원은 28일 경상북도 닥터헬기 누적 출동 4000회 달성을 기념하고 지역 응급의료 협력체계 강화를 위한 관계기관 간담회를 개최했다.

간담회에는 경북도와 소방, 지역 의료기관, 닥터헬기 운용사인 헬리코리아 및 안동병원 관계자 등 20여명이 참석했다. 이들은 닥터헬기 운영 성과를 공유하고 중증응급환자의 신속하고 안전한 이송을 위한 협력 방안 마련에 머리를 맞댔다.

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경북 닥터헬기는 2013년 7월 운항을 시작한 이후 경북 북부지역을 중심으로 중증응급환자의 현장 응급처치와 신속한 이송을 담당해 왔다. 지난 9월20일에는 전국 닥터헬기 가운데 최초로 누적 출동 4000회를 달성했고 1000회부터 4000회까지 각 단계에서 전국 최초 기록을 이어왔다. 이날을 기준으로는 누적 4035회 출동을 기록했다.

4000회 출동 달성 당시 경북 닥터헬기가 이송한 중증 응급환자는 총 3795명이다. 중증외상 환자 922명과 뇌질환 환자 779명, 심장질환 환자 527명 등이다. 산악지형이 많고 의료기관 접근성이 상대적으로 낮은 경북 북부지역에서 중증응급환자의 골든타임을 확보하는 데 중요한 역할을 했다는 평가를 받고 있다.

닥터헬기는 의료기관으로 환자를 신속하게 이송하는 항공 응급의료체계다. 응급의학과 전문의 등 의료진이 함께 탑승해 도착 즉시 응급처치를 한다. 안동병원은 권역응급의료센터와 권역외상센터, 권역심뇌혈관질환센터 등 주요 전문센터와 연계해 환자 도착 후 검사부터 시술 및 수술, 중환자 치료까지 이어지는 진료체계를 운영하고 있다.

간담회 참석자들은 닥터헬기의 원활한 운영을 위해 의료진의 전문적인 응급 처치와 소방 기관의 현장 대응, 안전한 이착륙 환경 확보 및 운항사와의 긴밀한 협조가 중요하다는 데 공감했다.

도 공공의료과 윤선균 과장은 “지금까지 안전사고 없이 운항을 이어온 것은 현장 관계자들의 헌신과 협력 덕분이다”며 “닥터헬기 4000회 출동 달성을 진심으로 축하한다”고 말했다.

강신홍 안동병원 이사장은 “앞으로도 관계기관과의 긴밀한 협력을 통해 안전하고 신속한 응급이송체계를 강화하고 의료취약지역 중증응급환자의 골든타임 확보에 노력하겠다”고 밝혔다.

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