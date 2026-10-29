3분기 매출 첫 100조… 하이닉스 ‘신기원’

인공지능(AI) 산업 확장으로 인한 메모리 반도체 초호황에 힘입어 SK하이닉스가 3분기 역대 최고 실적을 기록했다. 분기 매출은 사상 처음 100조원을 돌파했고, 무려 80%에 달하는 기록적인 영업이익률을 달성했다. 회사는 막대한 수익을 토대로 100조원 규모의 주주환원을 추진하며 주가 부양에 나섰다. SK하이닉스는 28일 올해 3분기 매출 104조6155억원, 영업이익 83조3338억원을 거뒀다고 밝혔다. 전 분기 대비 각각 32%, 38% 증가한 수치로, 모두 역대 최고치다. 특히 영업이익률은 일반 제조업 수준(5∼10%)과 비교하면 압도적이다.

28일 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 뉴스1

회사의 주력 제품인 메모리 반도체 가격이 날로 치솟으면서 이익률이 급증한 덕분으로 풀이된다. D램 제품 중에서는 AI용 반도체에 필수로 들어가는 고대역폭메모리(HBM)와 데이터서버용 D램 제품인 ‘DDR5’ 판매가 급증하며 실적 성장을 견인했다. 낸드플래시 제품 역시 데이터센터용 제품인 ‘321단 TLC eSSD’의 판매량이 급증하며 이익 상승에 힘을 보탰다. 분기마다 역대급 실적을 올리면서 재무구조도 한층 탄탄해졌다. 3분기 말 현금성 자산은 114조5000억원으로 전 분기 말보다 26조5000억원 늘었고, 차입금은 2조8000억원 줄어든 15조8000억원이다.

SK하이닉스는 넉넉한 곳간을 열어 주주 지갑을 채워 주기로 했다. 2026 회계연도 기준 현금배당 30조원 이상, 자사주 매입과 소각은 지난 8월 발표한 40조원을 포함해 60조원 이상 등 총 100조원가량의 주주환원을 추진한다.

SK하이닉스의 3분기 배당금도 기존보다 대거 늘린 주당 2만원으로 책정했다. 실적 개선을 반영한 배당 1만원과 키옥시아 투자 성과를 나누는 특별 배당 1만원으로 구성된다. SK하이닉스는 올해 일본 반도체 기업 키옥시아 지분을 매각해 약 20조원의 차익을 얻은 바 있다. 회사 이사회는 3분기 현금배당 14조원과 자사주 매입 20조원을 결의했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지