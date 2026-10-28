李 “까대기식 보도” 언론에 날 세우고… “도와 달라” 지지층엔 SOS

이재명 대통령이 28일 “하이브리드 정책시대, 까대기식 보도가 국가발전을 가로막는다”며 언론 보도를 강하게 비판하고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 지지자들에게 정부 정책을 직접 설명해 달라고 요청했다. 최근 국무회의 발언을 둘러싼 논란이 잇따르자 개별 보도를 반박하는 데서 나아가 “국민과 대통령의 친구들에게 부탁드린다”며 여론의 지지를 호소한 것이다. 이 대통령은 전날 밤부터 이날까지 엑스(X)에 10여 건의 글을 쏟아내며 농지 전수조사와 외국인 노동자 관련 보도 등 각종 현안에 직접 대응했다. 언론이 사실을 왜곡한다고 주장하며 SNS 소통을 막는 것은 “때려도 저항하지 말고 그냥 맞으라 하는 것”이라고 반발했다. 검찰개혁을 둘러싼 여권 내부 강경론에도 공개적으로 반박했다.

“생명과 안전보다 우선할 가치 없어” 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 윤호중 행정안전부 장관(왼쪽)으로부터 업무보고를 받고 있다. 이 대통령은 “경제가 성장하고 나라가 발전해도 일터에서 목숨을 잃고 집으로 돌아오지 못한다면 아무런 의미가 없다”며 “국가가 국민의 생명과 안전을 지키는 일보다 우선할 가치는 없다”고 말했다. 청와대사진기자단

◆언론 비판하며 지지층에 도움 요청



이 대통령은 이날 엑스에 ‘국민과 대통령친구들의 도움이 필요하다’는 글을 올리고 김정관 산업통상부 장관의 인공지능(AI) 로봇 공공구매 관련 게시물을 공유했다. 첨단기업에 재정을 지원하는 데 그치지 않고 정부가 시제품을 먼저 구매해 판로를 열어줄 필요성을 강조했다. 이를 가로막는 요인으로 감사와 비판 보도, 수사에 대한 공무원들의 부담을 지목했다. 이 대통령은 “선도구매가 산업 발전을 위해 필요한 것을 알면서도 왜 그런 완전하지 못한 제품을 구입했느냐고 감사·보도·수사 등으로 비난하기 때문에 공무원들은 안전하게 ‘검증되고 납품 실적이 있는’ 제품만 구매한다”고 지적했다. 이어 “국민주권정부는 그런 위험을 무릅쓰고 선도구매에 나서려고 한다”며 “국가와 첨단산업 발전이 공직자 개인에 대한 신상 위협보다 중요하기 때문에 무책임한 까대기를 감수하기로 하는 것”이라고 했다.



그러면서 “국민과 대통령의 친구들에게 부탁드린다”며 AI 로봇 같은 불완전한 시제품을 구매하더라도 “대출과 재정지원 사이 하이브리드 정책임을 주변에 잘 설명해주시기 바란다”고 당부했다. 정부가 정책 취지를 알리는 것과 별개로 지지자들에게도 비판에 대응하는 여론 설득에 나서 달라고 요청한 것이다.



이 대통령은 자신의 국무회의 발언을 둘러싼 언론 보도에도 잇달아 문제를 제기했다. 정책의 취지가 아닌 일부 표현이 부각되거나 사실과 다르게 전달되고 있다는 불만이다. 공개적인 기사 정정과 사과 요구까지 이어지며 대통령이 개별 보도를 직접 상대하는 상황이 반복되고 있다.

농지 전수조사와 관련해서는 송미령 농림축산식품부 장관의 제안으로 조사를 추진했다고 밝힌 발언을 일부 언론이 책임 전가로 해석하자 반박했다. 이 대통령은 “농지조사는 잘못한 일이 아니라 칭찬받아 마땅한 개혁조치”라며 “내가 지시했지만 장관이 제안해준 것”이라는 취지였다고 설명했다. 이어 “장관이 제안한 사업이라는 사실을 알려줬더니 이를 가지고 책임 전가 행위라고 비난하는 언론들이 있었다”며 “공개된 국무회의 발언을 직접 보고 최소한의 보도윤리를 갖고 쓴 것인지 의문”이라고 비판했다.



그는 “이렇게 사실을 왜곡하면서도 국민과 직접 소통하는 SNS 하지 말라고 강요하는 건 때려도 저항하지 말고 그냥 맞으라 하는 것”이라며 “‘짜장면이 좋다는 건 짬뽕 폄훼’라며 ‘대통령을 욕하는 게 국민스포츠’이던 그때가 떠오른다”고 덧붙였다. 언론 비판에 대한 직접 반박을 SNS 소통의 필요성과 연결한 것이다.

이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 국민생명안전위원회 제2차 전체회의에서 발언을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

외국인 노동자 관련 발언을 둘러싼 논란에도 대응했다. 전날 국무회의에서 외국인 노동자가 국가 경제에 ‘크게 도움이 안 된다’고 한 발언을 ‘도움이 안 된다’는 취지로 보도했다며 언론사에 정정과 사과를 요구했다. 해당 기사 제목이 바뀐 뒤에도 “기사 제목을 바꿨으면 왜 바꿨는지 밝히고 기사를 고칠 만큼 잘못했으면 사과하는 게 맞지 않을까”라고 재차 글을 올렸다. 이 대통령은 이 밖에도 주 4.5일제 등 노동시간 단축 정책을 소개하고 알밤 농가의 어려움을 알리며 구매를 독려했다. 코리아 그랜드 페스티벌 홍보에도 나서는 등 SNS를 민생 정책 홍보에도 활용했다.

◆검찰개혁 강경론에도 공개 반박



이 대통령은 검찰개혁을 둘러싼 여권 내부 비판에도 맞섰다. 개혁의 속도와 방식을 둘러싸고 이견이 이어지는 가운데 선명성보다 실질적인 성과가 중요하다는 입장을 강조했다. 이 대통령은 검찰개혁 강경파를 ‘무극파’나 ‘국정방해세력’으로 몰았던 데 사과하라는 이용자의 글에 “자신의 숨겨진 정치적 사적 목적을 위해 선명성만 내세우거나 과도한 선동적 주장을 함으로써 실질적으로는 검찰개혁을 발목 잡는 분들도 있다”고 반박했다.



이어 “일부 국민들의 조급하고 절박한 개혁 열망에 편승해 개혁 실패의 불안감을 자극하며 자기만 선명한 개혁주체인 양 ‘전부 아니면 전무’ 식의 선동을 하고, 진짜 개혁을 하려는 동지를 공격하며 실질적·실효적 개혁의 실패로 이끌어가는 것이 무책임한 극단주의”라고 비판했다. “본인이 그에 속하지 않으면 언짢으실 이유가 없고, 그에 속한다고 생각돼 기분 나쁘다면 한 번쯤 되돌아보시길 권유드린다”고도 했다.

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