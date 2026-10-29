한세예스24그룹 “2032년 매출 6조 도전”

배당수익 40%이상… 주주환원 강화
글로벌 공급망·AI 역랑 등 확대
패션과 교육, 모빌리티 관련 사업을 영위하는 한세예스24그룹이 주력사업을 아우르는 사업 포트폴리오를 기반으로 2032년까지 매출 6조원 달성에 나서겠다고 밝혔다. 주주 환원 강화를 위해 2028년까지 관계사 배당수익의 40% 이상 배당을 유지하기로 했다.
한세예스24그룹은 28일 베트남 호찌민에서 연 ‘2026 글로벌 기업설명회(IR)’에서 이러한 그룹의 중장기 성장 전략과 계열사별 핵심 경영 비전을 발표했다.
김석환 한세예스24홀딩스 부회장은 간담회에서 “패션, 문화, 교육, 모빌리티 등 일상과 산업의 밸류체인(가치사슬)을 아우르는 포트폴리오를 기반으로 2032년 연결 매출 6조원을 달성하겠다”고 밝혔다.
한세예스24그룹은 견고한 성장세를 유지하고 있다. 올해 상반기 연결 매출액은 1조7719억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다. 영업이익은 616억원으로 403억원 늘었다. 한세실업의 고부가가치 제품 확대와 한세모빌리티의 흑자 전환, 동아출판의 신간 효과 등이 수익성 개선을 이끌었다. 주주환원도 확대한다. 한세예스24홀딩스는 지주사 출범 이후 17년 연속 배당을 이어온 데 이어 2026∼2028년 관계사 배당수익의 40% 이상을 배당하고 최소 주당배당금 500원을 유지하기로 했다.
핵심 계열사 한세실업은 △글로벌 연구개발(R&D) 네트워크 확장 △인공지능(AI)·디지털 역량 강화 △수직계열화 완성 △제품군 확대를 4대 성장전략으로 제시했다. 김익환 한세실업 부회장은 “올해 4분기 과테말라 생산 프로젝트를 본격 가동해 원사·편직·염색·가공·봉제로 이어지는 전 공정 수직계열화를 완성된다”며 “이를 바탕으로 글로벌 공급망 대응력과 납기·원가 경쟁력 강화로 차별화된 인프라 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.
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