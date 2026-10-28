수도권 중장년층, 충청권 기업과 연결

한국경제인협회(한경협)가 ‘베이비부머 지역경제 붐업 프로젝트’의 일환으로, 수도권 중장년층의 이주 의향이 높은 충청권 기업과 수도권 인재의 연결을 위한 자리를 마련했다. 수도권에 거주하는 은퇴 베이비붐 세대의 지역 이주를 통해 지역경제에 활력을 더하자는 취지다.



한경협은 28일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 고용노동부·중소벤처기업부·충청남도·충청북도·중소기업중앙회와 함께 ‘2026 일자리·주거 원스톱 박람회, 내일이 있는 충청’ 행사를 개최했다. 이번 박람회에는 충청권 15개 시·군·구와 총 230여개 기업이 참여했다.



박람회는 29일까지 진행되며 채용 정보뿐만 아니라 구직자들의 주거 문제 해결을 위해 지자체의 주거·정착 지원 정책에 대한 정보도 제공한다. 채용 정보 중심의 기존 일자리 박람회와는 차별화된 시도다.



한경협이 이러한 박람회를 기획한 건 수도권 구직자들의 경우 비수도권 지역 취업 의향은 있지만, 주거 문제로 망설이는 경향을 보이기 때문이다. 한경협이 지난 6월 수도권 중장년을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자 10명 중 7명(66.7%)은 조건이 맞을 경우 지방으로 취업·이주할 의향이 있다고 답했고, 그 희망 지역으로 충청권(31.2%)을 가장 많이 꼽았다.

류진(사진) 한경협 회장은 박람회와 함께 열린 ‘지역상생 일자리 주거 토크콘서트’에서 “지난해부터 추진해 온 베이비부머 지역경제 붐업 프로젝트는 은퇴자에게 새 일자리를 드리고 지역 인력난도 함께 풀어 구직자와 기업, 지역경제를 모두 살리는 사업”이라며 “이번 박람회가 첫 모범사례가 돼 전국으로 퍼져 나가길 기대한다”고 강조했다.



한경협은 박람회에 참가하지 못한 구직자와 기업을 위해 박람회 공식 홈페이지에 온라인 채용관을 운영하는 한편, 박람회를 타 권역으로 확대할 계획이다.

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