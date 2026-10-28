드래프트 없애고 ‘구단 자율 영입’…한국바둑리그, 세미구단제로 새 판

한국바둑리그가 선수 선발과 경기 운영 방식을 전면 개편한다. 구단이 직접 선수를 영입하는 세미구단제를 도입하고, 승점제와 주장전으로 순위 경쟁 방식을 바꾼다. 유망주 육성을 위한 퓨처스리그도 신설해 선수층 강화에 나선다.

한국기원은 28일 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 2026~2027시즌 하나은행 한국바둑리그의 개편안과 8개 구단 주장 명단 및 시즌 보수를 공개했다. 한국기원 제공

한국기원은 28일 서울 종로구에서 기자간담회를 열고 2026~2027시즌 하나은행 한국바둑리그의 개편안과 8개 구단 주장 명단 및 시즌 보수를 공개했다. 하나은행이 새 타이틀 후원사로 참여하는 이번 시즌에는 기존 드래프트를 폐지하고 구단별 자율 영입 체계를 도입한다.

선수 선발은 1지명 자율선택형 비공개 입찰제와 2~4지명 구단 자율 선발로 나뉜다. 구단별 국내 선수 4명의 선수영입비는 최소 1억6500만원에서 최대 2억3500만원으로 책정됐다. 외국인 선수도 구단별로 1명씩 별도 영입할 수 있다.

공개된 주장별 시즌 보수에서는 한국랭킹 1위 신진서 9단이 1억4000만원으로 최고액을 기록했다. GS칼텍스 소속인 신진서에 이어 원익의 변상일 9단이 1억3000만원을 받는다. 사이버오로의 박정환 9단과 울산 고려아연의 신민준 9단은 각각 1억1000만원이다. 수려한합천의 강동윤 9단은 9000만원, 장성 드래곤즈의 이지현 9단과 한옥마을 전주의 안성준 9단은 각각 8000만원, 화성특례시의 김명훈 9단은 7500만원으로 공개됐다.

경기는 기존 5판3선승제에서 4판 승점제로 바뀐다. 4-0 또는 3-1로 승리한 팀은 승점 3점을 얻는다. 네 판에서 2-2로 비기면 주장전으로 승부를 가리며, 주장전 승리 팀에 승점 2점, 패배 팀에 1점을 준다.

퓨처스리그도 새롭게 운영된다. 각 구단은 국내 선수 3명으로 선수단을 구성하며, 소속 선수는 퓨처스리그뿐 아니라 바둑리그 정규리그와 포스트시즌에도 출전할 수 있다.

이번 시즌 참가팀은 기존 GS칼텍스, 수려한합천, 울산 고려아연, 원익, 한옥마을 전주와 신규 참가팀 화성특례시, 사이버오로, 장성 드래곤즈 등 모두 8개 구단이다.

시즌 개막식은 12월3일 열리며, 정규리그 첫 대국도 같은 날 오후 7시 시작한다. 정규리그 우승상금은 5000만원, 포스트시즌 우승상금은 1억원이다. 제한시간은 시간누적방식으로 운영한다. 주장전은 각자 30분에 매수 20초, 속기전은 각자 1분에 매수 15초를 추가한다.

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