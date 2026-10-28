겨울 재촉하는 비… 당분간 아침 영하권 추위 [날씨]

전국 대부분 지역에 때 이른 초겨울 추위가 찾아온 데 이어 29일에는 중부지방을 중심으로 비가 내리겠다.



28일 기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 이날 전국 대부분 지역의 아침 기온이 전날보다 10도가량 떨어졌다. 전국 대부분 지역에 발효됐던 한파특보는 이날 오전 해제됐다.

수도권을 제외한 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 28일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 두꺼운 외투를 입고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

29일에도 추위가 이어진다. 아침 최저기온은 -1∼8도, 낮 최고기온은 12∼18도로 예보됐다. 평년 이맘때 기온인 아침 최저 2∼12도, 낮 최고 16∼21도보다 낮은 수준이다. 강원 내륙·산지와 충북, 경북 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머무는 곳이 있겠고, 바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.



29일 오후부터는 수도권과 강원 내륙·산지, 충남에 비가 시작되겠다. 밤에는 그 밖의 충청권과 전북 북서부, 제주도로 비가 확대되겠고, 30일에는 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 중부지방은 새벽, 남부지방과 제주도는 아침에 대부분 그치겠다. 29∼30일 예상 강수량은 인천·경기 북부와 서해5도 5∼20㎜, 서울·경기 남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남, 전북, 광주·전남, 제주도 5∼10㎜, 충북 5㎜ 등이다.

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