“주식은 좀 알지” 자신만만한 2030… 20대 금융지식 상위권 비율은 ‘꼴찌’

자신의 주식 투자 지식이 다른 사람보다 높다고 생각하는 비율이 20·30대에서 가장 높게 나타났다. 그러나 20대는 금융지식 평가에서 상위 수준에 속한 비율이 전 연령대 중 가장 낮아, 주식 투자에 대한 자신감과 실제 금융지식 수준 사이에 차이가 있는 것으로 조사됐다.

한국금융소비자보호재단의 ‘2026 금융교육 실태 조사’에 따르면 자신의 주식 투자 지식이 다른 사람보다 높다고 평가한 응답자는 30대가 35.7%로 가장 많았다. 20대도 35.6%로 뒤를 이었다. 반면 40대는 29.7%, 50대는 29.0%, 60대는 20.4%에 그쳤다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

하지만 20대에서 금융지식 수준이 ‘상’으로 분류된 비율은 45.5%로 전 연령대 가운데 가장 낮았다. 재단은 인플레이션과 구매력, 단리·복리 계산, 분산 투자 등 금융지식에 관한 7개 문항 가운데 5개 이상을 맞히면 ‘상’, 3∼4개는 ‘중’, 2개 이하는 ‘하’로 구분했다.

금융지식 수준에 따른 주식 투자 자신감에서도 역설적인 결과가 나왔다. 금융지식이 ‘하’인 집단의 35.5%는 자신의 주식 투자 지식이 남보다 높다고 평가했다. 반면 금융지식이 ‘상’인 집단에서는 같은 응답이 28.3%로, 오히려 7.2%포인트 낮았다. 금융지식 ‘중’ 집단의 응답 비율은 28.7%였다.

전체 응답자 가운데 자신의 주식 투자 지식을 높게 평가한 비율은 29.7%였다. 60.2%는 남보다 낮다고 답했고, 10.1%는 잘 모르겠다고 응답했다.

자료=한국금융소비자보호재단

금융지식을 얻는 경로도 지식 수준에 따라 차이를 보였다. 금융지식 ‘하’ 집단에서 블로그·인스타그램·텔레그램 투자 채널 등 소셜미디어를 주요 정보 습득 경로로 꼽은 비율은 10.3%로, ‘상’ 집단(5.4%)의 약 두 배였다.

주식 카페와 종목 토론실 등 온라인 커뮤니티·포털사이트를 이용한다는 응답도 ‘하’ 집단이 11.8%로 ‘상’ 집단(7.6%)보다 높았다. 반면 경제 전문 언론매체를 통해 금융지식을 얻는 비율은 ‘상’ 집단이 13.0%로 ‘하’ 집단(10.4%)을 웃돌았다.

금융교육 경험에서도 특징이 나타났다. 최근 3년 이내 금융교육을 받은 비율은 20대가 20.6%로 전 연령대에서 가장 높았다. 전체 응답자의 금융교육 경험 비율은 13.6%로, 2024년 16.2%와 지난해 14.1%에 이어 2년 연속 감소했다.

자료=한국금융소비자보호재단

자료=한국금융소비자보호재단

재단은 “금융지식 수준이 낮거나 연령대가 낮을수록 자신의 주식 투자 지식을 높게 평가하는 과신 경향이 나타났다”고 분석했다. 이에 따라 교육이 필요한 사람이 스스로 그 필요성을 느끼지 못할 가능성이 있다고 지적했다.

또 “금융교육 프로그램에 참가자가 자신의 금융지식 수준을 직접 확인할 수 있는 자가진단 기능 등을 마련해 객관적 지식과 주관적 평가 사이의 차이를 줄일 필요가 있다”고 제언했다.

이번 조사는 지난 7월 13일부터 29일까지 서울·수도권과 6대 광역시 등에 거주하는 19∼69세 성인 3000명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.

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