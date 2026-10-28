V리그 신인 드래프트 오드리 박·윤경 낙점

역시 ‘어일오’(어차피 1순위는 오드리 박), ‘어일윤’(어차피 1순위는 윤경)이었다. 재미교포 오드리 박(24·한국명 박혜린)과 남자 대학 배구 최고의 공격수로 꼽히는 윤경(20)이 프로배구 신인 드래프트에서 전체 1순위로 지명됐다.

IBK기업은행은 28일 오전 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1순위 지명권으로 오드리 박의 이름을 불렀다. 2005년 출범한 프로배구에서 외국 국적의 선수가 신인 드래프트에서 지명을 받은 건 이번이 처음이다. 오드리 박은 미국 UCLA 주전 세터로 활약했고, 지난 시즌엔 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었다. 1m80의 신장에 서브와 블로킹에서 강점이 있는 오드리 박은 당장 V리그에서 즉시 전력으로 활용할 수 있다는 평가를 받는다.

오드리 박(왼쪽부터), 윤경

일본 여자배구를 세계적인 팀으로 성장시킨 ‘명장’ 마나베 마사요시 감독을 사령탑에 앉힌 IBK기업은행은 오드리 박을 품으면서 단숨에 가장 강력한 우승후보로 꼽히게 됐다.

오후에 열린 남자 신인 드래프트에서는 인하대 2학년에 재학 중인 윤경이 전체 1순위 지명권을 얻은 OK저축은행의 호명을 받았다. 윤경은 10년에 한 번 나올까 말까한 공격 재능을 갖춘 국가대표 차세대 에이스로 꼽힌다. V리그 남자부 최고 스타로 군림했던 문성민(현대캐피탈 코치)의 젊은 시절을 보는 듯하다는 평가도 나온다. 윤경은 “대학교에 1년 더 있으면서 정말 많은 것을 배웠다”면서 “V리그 우승을 위해 열심히 하겠다”고 각오를 다졌다.

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